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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220204/sardarov-1771018428.html
Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана
Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана - РИА Новости, 04.02.2022
Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана
Амиран Сардаров объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана Мариям Тилляевой. Брак пары продержался меньше года. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:51
2022-02-04T10:51
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Амиран Сардаров объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана Мариям Тилляевой. Брак пары продержался меньше года.Тилляева, в свою очередь, благодарила Амирана за "небольшую семью", которую они "создали в Лос-Анджелесе". Подписчики решили, что у Сардарова изначально не было чувств к девушке, а свадьба была затеяна только для получения грин-карты.Ранее о своем разводе сообщила актриса Юлия Александрова. Она расторгла отношения с режиссером Жорой Крыжовниковым.
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знаменитости, шоу-бизнес
10:51 04.02.2022
 
Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана

Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана Тилляевой

© Фото : аккаунт Амирана Сардарова в InstagramАвтор блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров
Автор блога Дневник Хача Амиран Сардаров - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : аккаунт Амирана Сардарова в Instagram
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Амиран Сардаров объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана Мариям Тилляевой. Брак пары продержался меньше года.

"Мы с Машей расстались – увы, но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдешь свое счастье. Спасибо тебе за прекрасное время", – написал блогер.

Тилляева, в свою очередь, благодарила Амирана за "небольшую семью", которую они "создали в Лос-Анджелесе". Подписчики решили, что у Сардарова изначально не было чувств к девушке, а свадьба была затеяна только для получения грин-карты.

"Грин-карта в кармане, можно и по тапкам дать…", "Самая долгая твоя рекламная интеграция", "Мы ничего другого и не ожидали", "Грин-карту хоть дали?", – написали в комментариях.

Ранее о своем разводе сообщила актриса Юлия Александрова. Она расторгла отношения с режиссером Жорой Крыжовниковым.
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