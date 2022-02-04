Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана
Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана Тилляевой
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Амиран Сардаров объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана Мариям Тилляевой. Брак пары продержался меньше года.
"Мы с Машей расстались – увы, но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренне желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдешь свое счастье. Спасибо тебе за прекрасное время", – написал блогер.
Тилляева, в свою очередь, благодарила Амирана за "небольшую семью", которую они "создали в Лос-Анджелесе". Подписчики решили, что у Сардарова изначально не было чувств к девушке, а свадьба была затеяна только для получения грин-карты.
"Грин-карта в кармане, можно и по тапкам дать…", "Самая долгая твоя рекламная интеграция", "Мы ничего другого и не ожидали", "Грин-карту хоть дали?", – написали в комментариях.
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