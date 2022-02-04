https://ria.ru/20220204/sardarov-1771018428.html

Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана

Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана - РИА Новости, 04.02.2022

Сардаров расстался с внучкой экс-президента Узбекистана

Амиран Сардаров объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана Мариям Тилляевой. Брак пары продержался меньше года. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:51

2022-02-04T10:51

2022-02-04T10:51

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576590549_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_3b887b78b7be7c3f45702f16b8d4eec4.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Амиран Сардаров объявил о разрыве с внучкой экс-президента Узбекистана Мариям Тилляевой. Брак пары продержался меньше года.Тилляева, в свою очередь, благодарила Амирана за "небольшую семью", которую они "создали в Лос-Анджелесе". Подписчики решили, что у Сардарова изначально не было чувств к девушке, а свадьба была затеяна только для получения грин-карты.Ранее о своем разводе сообщила актриса Юлия Александрова. Она расторгла отношения с режиссером Жорой Крыжовниковым.

https://ria.ru/20220127/kabo-1769736489.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес