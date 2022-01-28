https://ria.ru/20220128/aleksandrova-1770012916.html

Александрова развелась с Крыжовниковым

Александрова развелась с Крыжовниковым - РИА Новости, 28.01.2022

Александрова развелась с Крыжовниковым

Юлия Александрова и Жора Крыжовников (Андрей Першин) развелись. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Она отметила, что развод произошел около года назад. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:46

2022-01-28T16:46

2022-01-28T16:46

шоубиз

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жора крыжовников

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юлия Александрова и Жора Крыжовников (Андрей Першин) развелись. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Она отметила, что развод произошел около года назад.Пара вместе прожила более 10 лет. У них есть общая дочь Вера, которая родилась в 2010 году. Александрова принимала участие во многих фильмах Крыжовникова.Среди главных работ режиссера фильмы "Горько!", "Самый лучший день", "Елки", а также сериалы "Звоните ДиКаприо!" и "Кухня".Актрису активно поддержали в комментариях.Ранее стало известно о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой после 20 лет брака.

https://ria.ru/20220127/kabo-1769736489.html

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знаменитости, жора крыжовников, шоу-бизнес