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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/aleksandrova-1770012916.html
Александрова развелась с Крыжовниковым
Александрова развелась с Крыжовниковым - РИА Новости, 28.01.2022
Александрова развелась с Крыжовниковым
Юлия Александрова и Жора Крыжовников (Андрей Першин) развелись. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Она отметила, что развод произошел около года назад. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:46
2022-01-28T16:46
шоубиз
знаменитости
жора крыжовников
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юлия Александрова и Жора Крыжовников (Андрей Першин) развелись. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Она отметила, что развод произошел около года назад.Пара вместе прожила более 10 лет. У них есть общая дочь Вера, которая родилась в 2010 году. Александрова принимала участие во многих фильмах Крыжовникова.Среди главных работ режиссера фильмы "Горько!", "Самый лучший день", "Елки", а также сериалы "Звоните ДиКаприо!" и "Кухня".Актрису активно поддержали в комментариях.Ранее стало известно о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой после 20 лет брака.
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знаменитости, жора крыжовников, шоу-бизнес
16:46 28.01.2022
 
Александрова развелась с Крыжовниковым

Юлия Александрова рассказала о разводе с Жорой Крыжовниковым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Першин (Жора Крыжовников) с супругой актрисой Еленой Александровой на церемонии открытия 27-го Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссер Андрей Першин (Жора Крыжовников) с супругой актрисой Еленой Александровой на церемонии открытия 27-го Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юлия Александрова и Жора Крыжовников (Андрей Першин) развелись. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Она отметила, что развод произошел около года назад.

"Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем", – отметила Юлия.

Пара вместе прожила более 10 лет. У них есть общая дочь Вера, которая родилась в 2010 году. Александрова принимала участие во многих фильмах Крыжовникова.
Среди главных работ режиссера фильмы "Горько!", "Самый лучший день", "Елки", а также сериалы "Звоните ДиКаприо!" и "Кухня".
Актрису активно поддержали в комментариях.

"Как хорошо, когда люди расходятся цивильно", "Вы все сделали правильно", "Когда закрывается одна дверь, открывается другая", – написали пользователи.

Ранее стало известно о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой после 20 лет брака.
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