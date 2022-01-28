Александрова развелась с Крыжовниковым
Юлия Александрова рассказала о разводе с Жорой Крыжовниковым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Першин (Жора Крыжовников) с супругой актрисой Еленой Александровой на церемонии открытия 27-го Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Юлия Александрова и Жора Крыжовников (Андрей Першин) развелись. Об этом актриса сообщила в своем Instagram. Она отметила, что развод произошел около года назад.
"Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем", – отметила Юлия.
Пара вместе прожила более 10 лет. У них есть общая дочь Вера, которая родилась в 2010 году. Александрова принимала участие во многих фильмах Крыжовникова.
Среди главных работ режиссера фильмы "Горько!", "Самый лучший день", "Елки", а также сериалы "Звоните ДиКаприо!" и "Кухня".
Актрису активно поддержали в комментариях.
"Как хорошо, когда люди расходятся цивильно", "Вы все сделали правильно", "Когда закрывается одна дверь, открывается другая", – написали пользователи.
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