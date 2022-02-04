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Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года
Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года - РИА Новости, 04.02.2022
Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года
Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:58
2022-02-04T19:59
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
самолет "байкал"
казахстан
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КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Казахстан и другие страны ближнего зарубежья интересуются поставками российских легких многоцелевых самолетов "Байкал", заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Это Казахстан и другие наши коллеги из ближнего зарубежья также проявляют интерес, но мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов. На сегодняшний день примерно мягких так называемых заказов около 40, но мы рассчитываем, что это будет не менее 400 за ближайшие два с половиной – три года", - отметил министр.ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.
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Кадры первого полета легкомоторного самолета "Байкал"
В Екатеринбурге состоялся первый полет сменщика «кукурузников» Ан-2 – легкомоторного самолета "Байкал". Летный аппарат поднялся на высоту 500 метров и находился в воздухе около 25 минут. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Видео от компании-разработчика "Байкал-Инжиниринг".
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), самолет "байкал", видео, казахстан
Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года
КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
2022-02-04T16:58
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16:58 04.02.2022 (обновлено: 19:59 04.02.2022)
 
Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года

Мантуров анонсировал начало коммерческих поставок самолетов "Байкал" до конца 2023 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" на МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал на МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" на МАКС-2021. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки. Сейчас ведется уже активная работа, особенно после первого полета, который буквально недавно состоялся", - сказал министр.
Казахстан и другие страны ближнего зарубежья интересуются поставками российских легких многоцелевых самолетов "Байкал", заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Это Казахстан и другие наши коллеги из ближнего зарубежья также проявляют интерес, но мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов. На сегодняшний день примерно мягких так называемых заказов около 40, но мы рассчитываем, что это будет не менее 400 за ближайшие два с половиной – три года", - отметил министр.
ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Самолет "Байкал"Казахстан
 
 
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