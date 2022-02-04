16:58 04.02.2022 (обновлено: 19:59 04.02.2022)
Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года
Мантуров анонсировал начало коммерческих поставок самолетов "Байкал" до конца 2023 года
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" на МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал" на МАКС-2021. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки. Сейчас ведется уже активная работа, особенно после первого полета, который буквально недавно состоялся", - сказал министр.
Казахстан и другие страны ближнего зарубежья интересуются поставками российских легких многоцелевых самолетов "Байкал", заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Это Казахстан и другие наши коллеги из ближнего зарубежья также проявляют интерес, но мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов. На сегодняшний день примерно мягких так называемых заказов около 40, но мы рассчитываем, что это будет не менее 400 за ближайшие два с половиной – три года", - отметил министр.
ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.