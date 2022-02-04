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Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года

Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года - РИА Новости, 04.02.2022

Коммерческие поставки самолетов "Байкал" начнутся до конца 2023 года

Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:58

2022-02-04T16:58

2022-02-04T19:59

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

самолет "байкал"

казахстан

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КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется осуществить до конца 2023 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Казахстан и другие страны ближнего зарубежья интересуются поставками российских легких многоцелевых самолетов "Байкал", заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Это Казахстан и другие наши коллеги из ближнего зарубежья также проявляют интерес, но мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов. На сегодняшний день примерно мягких так называемых заказов около 40, но мы рассчитываем, что это будет не менее 400 за ближайшие два с половиной – три года", - отметил министр.ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Его первый полет состоялся 30 января с аэродрома "Арамиль" (Свердловская область). Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.

россия

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Кадры первого полета легкомоторного самолета "Байкал" В Екатеринбурге состоялся первый полет сменщика «кукурузников» Ан-2 – легкомоторного самолета "Байкал". Летный аппарат поднялся на высоту 500 метров и находился в воздухе около 25 минут. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Видео от компании-разработчика "Байкал-Инжиниринг". 2022-02-04T16:58 true PT0M52S

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), самолет "байкал", видео, казахстан