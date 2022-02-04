https://ria.ru/20220204/samolet-1771036774.html

Песков опроверг сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине

Песков опроверг сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине - РИА Новости, 04.02.2022

Песков опроверг сообщения о сложностях с посадкой самолета Путина в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о сложностях с посадкой самолета президента Владимира Путина в Пекине. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:47

2022-02-04T11:47

2022-02-04T18:10

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о сложностях с посадкой самолета президента Владимира Путина в Пекине."Все хорошо", — сказал собеседник агентства, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что якобы борт главы государства столкнулся с трудностями при посадке в Пекине — самолет "покачало".Путин прибыл в Пекин в пятницу утром с рабочим визитом для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином и участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая пройдет вечером.

https://ria.ru/20220204/kitay-1771026956.html

россия

китай

пекин

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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, си цзиньпин, китай, пекин