https://ria.ru/20220204/rubl-1770981527.html

Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе

Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе - РИА Новости, 04.02.2022

Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе

Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T01:11

2022-02-04T01:11

2022-02-04T01:11

россия

украина

экономика

рубль

максим петроневич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка. При этом, по итогам прошлой недели рубль подешевел к доллару всего на 0,5 процента, однако на фоне глобального укрепления доллара этот результат оказался лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.Эксперт указал на ослабление геополитических рисков, на реакцию российской стороны о недопустимости войны между народами России и Украины, сославшись на слова главы МИД Сергея Лаврова, который заявил: "Если это зависит от России, то войны не будет. Войны мы не хотим"."Хотя в течение недели рубль подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар", — резюмировал Петроневич.

https://ria.ru/20220203/rubl-1770771369.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, экономика, рубль, максим петроневич