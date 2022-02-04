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Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе
Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе - РИА Новости, 04.02.2022
Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе
Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T01:11
2022-02-04T01:11
россия
украина
экономика
рубль
максим петроневич
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка. При этом, по итогам прошлой недели рубль подешевел к доллару всего на 0,5 процента, однако на фоне глобального укрепления доллара этот результат оказался лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.Эксперт указал на ослабление геополитических рисков, на реакцию российской стороны о недопустимости войны между народами России и Украины, сославшись на слова главы МИД Сергея Лаврова, который заявил: "Если это зависит от России, то войны не будет. Войны мы не хотим"."Хотя в течение недели рубль подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар", — резюмировал Петроневич.
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россия, украина, экономика, рубль, максим петроневич
01:11 04.02.2022
 
Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе

Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка. При этом, по итогам прошлой недели рубль подешевел к доллару всего на 0,5 процента, однако на фоне глобального укрепления доллара этот результат оказался лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
Эксперт указал на ослабление геополитических рисков, на реакцию российской стороны о недопустимости войны между народами России и Украины, сославшись на слова главы МИД Сергея Лаврова, который заявил: "Если это зависит от России, то войны не будет. Войны мы не хотим".
"Хотя в течение недели рубль подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар", — резюмировал Петроневич.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 04:19
Инвестстратег назвал факторы давления на рубль, кроме геополитики
 
РоссияУкраинаЭкономикаРубльМаксим Петроневич
 
 
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