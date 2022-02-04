Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/riski-1771046979.html
Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS
Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS
Россия и Китай обеспокоены AUKUS, это усиливает опасность запуска в регионе гонки вооружений и создает серьезные риски ядерного распространения. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:23
2022-02-04T14:14
россия
китай
в мире
сша
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены AUKUS, это усиливает опасность запуска в регионе гонки вооружений и создает серьезные риски ядерного распространения.Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что РФ и КНР полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения."Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20220204/eaes-1771050725.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире, сша, aukus
12:23 04.02.2022 (обновлено: 14:14 04.02.2022)
 
Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS

Россия и Китай предупредили о рисках запуска гонки вооружений из-за AUKUS

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены AUKUS, это усиливает опасность запуска в регионе гонки вооружений и создает серьезные риски ядерного распространения.
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:38
Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС
"Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок", - говорится в заявлении.
Отмечается, что РФ и КНР полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения.
"Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе", - подчеркивается в заявлении.
 
РоссияКитайВ миреСШАAUKUS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала