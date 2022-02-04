https://ria.ru/20220204/riski-1771046979.html

Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS

Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай заявили об обеспокоенности AUKUS

Россия и Китай обеспокоены AUKUS, это усиливает опасность запуска в регионе гонки вооружений и создает серьезные риски ядерного распространения. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:23

2022-02-04T12:23

2022-02-04T14:14

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены AUKUS, это усиливает опасность запуска в регионе гонки вооружений и создает серьезные риски ядерного распространения.Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что РФ и КНР полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения."Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20220204/eaes-1771050725.html

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россия, китай, в мире, сша, aukus