https://ria.ru/20220204/raketa-1770987824.html
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта - РИА Новости, 04.02.2022
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта - они способны перехватывать цели,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:39
2022-02-04T03:39
2022-02-04T03:39
безопасность
россия
ту-160
ростех
пао "туполев"
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта - они способны перехватывать цели, находящиеся у него "за спиной", рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Как сообщалось, первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением.Источник добавил, что "применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику".На базовой версии Ту-160 хвостовая РЛС отсутствует. Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").
https://ria.ru/20220121/tu-160-1768839029.html
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безопасность, россия, ту-160, ростех, пао "туполев"
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта
Источник РИА Новости: Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта - они способны перехватывать цели, находящиеся у него "за спиной", рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
Как сообщалось, первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением.
"На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны от ракет "воздух-воздух", "земля-воздух" и истребителей ракеты так называемого обратного старта. Такие ракеты класса "воздух-воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной" у Ту-160М", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что "применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику".
На базовой версии Ту-160 хвостовая РЛС отсутствует. Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина
. Как сообщал "Ростех
", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев"
).