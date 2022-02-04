https://ria.ru/20220204/raketa-1770987824.html

Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта

Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта - РИА Новости, 04.02.2022

Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта - они способны перехватывать цели,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T03:39

2022-02-04T03:39

2022-02-04T03:39

безопасность

россия

ту-160

ростех

пао "туполев"

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта - они способны перехватывать цели, находящиеся у него "за спиной", рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Как сообщалось, первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января этого года. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением.Источник добавил, что "применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику".На базовой версии Ту-160 хвостовая РЛС отсутствует. Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").

https://ria.ru/20220121/tu-160-1768839029.html

https://ria.ru/20211111/tu-160-1758603833.html

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безопасность, россия, ту-160, ростех, пао "туполев"