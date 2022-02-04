https://ria.ru/20220204/rak-1770963536.html

Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами

Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами - РИА Новости, 04.02.2022

Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами

Сегодня в лечении рака достигли невероятных успехов, о которых нельзя было и мечтать еще в конце XX века. В авангарде — ядерная медицина, которую вот уже 60 лет РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:35

2022-02-04T09:35

2022-02-04T19:11

наука

биология

здоровье

рак

радиация

физико-энергетический институт имени лейпунского

нии атомных реакторов

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сегодня в лечении рака достигли невероятных успехов, о которых нельзя было и мечтать еще в конце XX века. В авангарде — ядерная медицина, которую вот уже 60 лет успешно развивают в Обнинске в Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба. В День борьбы с раком РИА Новости рассказывает о созданных там уникальных препаратах и технологиях, которые сохраняют жизнь тысячам пациентов.Лечение заряженными ионамиТри года назад в Обнинске открылся Центр протонной терапии, где лечат самые тяжелые опухоли. Облучают пучком протонов из ускорителя. Только не научного, а компактного медицинского.Кольцевой синхротрон диаметром всего пять метров установили в отдельном здании. Сюда привозят пациентов, усаживают в специальное кресло, надевают маску и проводят сеанс.Протоны проникают в ткани на глубину семь-десять сантиметров, при этом пучок практически не рассеивается. Вся его энергия выплескивается в конечной точке пробега — пике Брегга. Частицы поражают клетки и ДНК. Самое сложное — правильно подобрать параметры, чтобы направить луч точно в опухоль, не затронув окружающие ткани. С протонами это легче, чем с электронами и фотонами.Ученые сравнивают протонный пучок со скальпелем, который буквально выжигает злокачественное образование. Только в отличие от реального инструмента он не травмирует соседние ткани. А значит, его можно использовать для неоперабельных опухолей в голове и шее, рядом с критически важными органами."Машина настолько элегантно сделана, что ею способны управлять буквально несколько человек — операторы, медицинские физики. У всех высокая квалификация, позволяющая качественно лечить", — отмечает инженер отдела радиационной биофизики МРНЦ имени А. Ф. Цыба Вячеслав Сабуров.Эту уникальную установку изобрел российский ученый, сотрудник Физико-технического центра ФИАН Владимир Балакин. Он начинал в Новосибирске под руководством советского физика-ядерщика Герша Будкера, затем переехал в подмосковный наукоград Протвино. Там в 1990-е и воплотил в жизнь свои идеи. В 2017-м его комплекс протонной терапии "Прометеус" получил статус медицинского изделия. А включение в список доступных по ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) помогло расширить круг пациентов. Несколько установок закупили иностранные научные и медицинские организации."В США работают три таких ускорителя, в Австралии создали первый протонный центр на основе того кольца", — уточняет Сабуров.По его словам, "Прометеус" значительно дешевле зарубежных аналогов. А это главное для массового здравоохранения."Очень важно было построить его в Обнинске, чтобы развивать эту технологию и сделать доступной для пациентов со всей страны", — добавляет физик.В России сейчас три центра протонной терапии, в том числе в Димитровграде и Санкт-Петербурге. А нужно не менее сотни. Только в Обнинске за год лечение получили шестьсот пациентов.Здесь развивают еще один прорывной метод — ионами углерода. Это довольно тяжелые частицы, требующие больше энергии для разгона. Ученые ИФВЭ в Протвино сделали отдельный канал вывода с крупных научных ускорителей. Испытания на культурах клеток и животных продолжаются не первый год. Результаты весьма обнадеживающие. Физики готовы спроектировать полноценный медицинский центр углеродной терапии.Полезная радиация"Более 80 лет назад, 31 марта 1941-го, в мире впервые применили радиоактивный йод для лечения пациентки с тиреотоксикозом. Это считается днем возникновения тераностики: терапия плюс диагностика. Йод стал самым популярным препаратом в радионуклидной терапии, мы его применяем с 1982-го", — рассказывает Валерий Крылов, заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми нуклидами МРНЦ.Радиоактивный изотоп — это неустойчивый атом, который излучает энергию и со временем превращается в другой химический элемент. Так, йод-131 испускает мягкое гамма- и рентгеновское излучение, губительное для клеток. Этот изотоп, как и обычный йод, целенаправленно поглощают клетки щитовидной железы для генерирования гормонов, что и сделало возможным терапию.Радионуклиды накапливаются в тканях, их хорошо видно при сканировании в гамма-камере и ПЭТ-томографе. Диагностику нередко сочетают с лечением, используя один и тот же препарат.Помимо йода, используют множество изотопов, например, самарий-153. Его, кстати, тоже получают в Обнинске. Однако прежде чем лечить этими радионуклидами, нужно получить их в виде препарата, то есть соединить с носителем, доставляющим лекарство в раковые клетки. Это суть таргетной терапии.Именно в МРНЦ впервые в мире создали и испытали таргетный препарат на основе рения-188. Сейчас экспериментируют с лютецием-177 для лечения рака предстательной железы.Дорогу этому методу проложило открытие особых молекул на поверхности клеток простаты — простатспецифических мембранных антигенов (ПСМА). Когда клетки перерождаются в раковые, концентрация ПСМА-рецепторов увеличивается. Остается только создать связующую молекулу (лиганд), которая узнает ПСМА-рецепторы и прикрепится к ним, и навесить на нее радиоактивный изотоп. Такой комплекс запускают в вену, лиганд по кровотоку находит опухоль, а радионуклид начинает ее разрушать."Это придумали, чтобы выявлять метастазы. Теперь к носителю цепляют боевой заряд, он с помощью альфа- и бета-излучения убивает раковые клетки", — поясняет Василий Петриев, заведующий лабораторией экспериментальной ядерной медицины.Все элементы таргетного препарата получают в России. Пептидный носитель поставляет компания "Фармсинтез", а лютеций-177 вырабатывают в Димитровграде.Чтобы сделать таргетный препарат, нужно много опытов, в том числе на животных. Им подсаживают злокачественные клетки предстательной железы человека, вводят в хвостовую вену лекарство и смотрят, что происходит.Лютеций-177 предназначен для самых запущенных опухолей, давших множественные метастазы. Экспериментальное лечение в клинике с 14 мая 2021-го получили уже 30 пациентов, впереди клинические испытания."Два-три десятилетия назад выживаемость была в разы ниже, потому что еще не существовало таким емких схем терапии рака молочной и предстательной желез. Сейчас ситуация улучшилась колоссально, в том числе за счет таргетной терапии, обилия радиофармпрепаратов", — подчеркивает доктор Крылов.Ядерный чемоданчикЧтобы радионуклиды были в любой онкоклинике по стране и миру, их нужно безопасно перевозить. Для этого есть специальные герметичные контейнеры, в которых также готовят растворы, — генераторы, созданные в Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского."Если он упадет даже с самолета, останется целым", — всерьез замечает научный руководитель НТК изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ Николай Нерозин.Внутри — стеклянная колонка с веществом, сорбирующим материнский радионуклид. В данном случае это вольфрам-188 с периодом полураспада 69 дней. Его дочерний изотоп рений-188 используют в радиофармпрепаратах."Генератор рения служит до полугода, рассчитан примерно на сто порций. Радиофармпрепарат из него получают в клинике и сразу применяют", — комментирует физик.В этом году ученые из ФЭИ зарегистрировали свое изобретение и теперь могут отправлять рений-188 в разные регионы, чтобы с ним экспериментировали. В Обнинске пробуют создавать микросферы с этим изотопом, а также в соединении с альбумином. В мире пока нет ни одного препарата с рением-188, прошедшего все этапы клинических испытаний, и у России есть шанс стать лидером в этом направлении.В ФЭИ производят также изотопы актиния-255, которые называют будущим ядерной терапии. Их получают еще только в Германии и США, в основном облучением радия-266 на ускорителе с использованием фотоядерной реакции.Этот изотоп живет несколько дней, поэтому его постоянно надо нарабатывать. В год в мире удается собрать всего 1,5 кюри, а требуется сто. Чтобы добыть больше, нужно развивать новые подходы, например, в НИИАР в Димитровграде это делают в реакторе. "Уникальный изотоп с периодом полураспада десять дней, у него очень маленький пробег, но большая энергия излучения, и если доставить его прямо в клетки опухоли, то он убьет лишь их", — заключает Николай Нерозин.В ближайшее время ученые намерены найти транспортную молекулу для актиния-255.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биология, здоровье, рак, радиация, физико-энергетический институт имени лейпунского, нии атомных реакторов