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Наука
https://ria.ru/20220204/rak-1770963536.html
Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами
Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами - РИА Новости, 04.02.2022
Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами
Сегодня в лечении рака достигли невероятных успехов, о которых нельзя было и мечтать еще в конце XX века. В авангарде — ядерная медицина, которую вот уже 60 лет РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:35
2022-02-04T19:11
наука
биология
здоровье
рак
радиация
физико-энергетический институт имени лейпунского
нии атомных реакторов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сегодня в лечении рака достигли невероятных успехов, о которых нельзя было и мечтать еще в конце XX века. В авангарде — ядерная медицина, которую вот уже 60 лет успешно развивают в Обнинске в Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба. В День борьбы с раком РИА Новости рассказывает о созданных там уникальных препаратах и технологиях, которые сохраняют жизнь тысячам пациентов.Лечение заряженными ионамиТри года назад в Обнинске открылся Центр протонной терапии, где лечат самые тяжелые опухоли. Облучают пучком протонов из ускорителя. Только не научного, а компактного медицинского.Кольцевой синхротрон диаметром всего пять метров установили в отдельном здании. Сюда привозят пациентов, усаживают в специальное кресло, надевают маску и проводят сеанс.Протоны проникают в ткани на глубину семь-десять сантиметров, при этом пучок практически не рассеивается. Вся его энергия выплескивается в конечной точке пробега — пике Брегга. Частицы поражают клетки и ДНК. Самое сложное — правильно подобрать параметры, чтобы направить луч точно в опухоль, не затронув окружающие ткани. С протонами это легче, чем с электронами и фотонами.Ученые сравнивают протонный пучок со скальпелем, который буквально выжигает злокачественное образование. Только в отличие от реального инструмента он не травмирует соседние ткани. А значит, его можно использовать для неоперабельных опухолей в голове и шее, рядом с критически важными органами."Машина настолько элегантно сделана, что ею способны управлять буквально несколько человек — операторы, медицинские физики. У всех высокая квалификация, позволяющая качественно лечить", — отмечает инженер отдела радиационной биофизики МРНЦ имени А. Ф. Цыба Вячеслав Сабуров.Эту уникальную установку изобрел российский ученый, сотрудник Физико-технического центра ФИАН Владимир Балакин. Он начинал в Новосибирске под руководством советского физика-ядерщика Герша Будкера, затем переехал в подмосковный наукоград Протвино. Там в 1990-е и воплотил в жизнь свои идеи. В 2017-м его комплекс протонной терапии "Прометеус" получил статус медицинского изделия. А включение в список доступных по ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) помогло расширить круг пациентов. Несколько установок закупили иностранные научные и медицинские организации."В США работают три таких ускорителя, в Австралии создали первый протонный центр на основе того кольца", — уточняет Сабуров.По его словам, "Прометеус" значительно дешевле зарубежных аналогов. А это главное для массового здравоохранения."Очень важно было построить его в Обнинске, чтобы развивать эту технологию и сделать доступной для пациентов со всей страны", — добавляет физик.В России сейчас три центра протонной терапии, в том числе в Димитровграде и Санкт-Петербурге. А нужно не менее сотни. Только в Обнинске за год лечение получили шестьсот пациентов.Здесь развивают еще один прорывной метод — ионами углерода. Это довольно тяжелые частицы, требующие больше энергии для разгона. Ученые ИФВЭ в Протвино сделали отдельный канал вывода с крупных научных ускорителей. Испытания на культурах клеток и животных продолжаются не первый год. Результаты весьма обнадеживающие. Физики готовы спроектировать полноценный медицинский центр углеродной терапии.Полезная радиация"Более 80 лет назад, 31 марта 1941-го, в мире впервые применили радиоактивный йод для лечения пациентки с тиреотоксикозом. Это считается днем возникновения тераностики: терапия плюс диагностика. Йод стал самым популярным препаратом в радионуклидной терапии, мы его применяем с 1982-го", — рассказывает Валерий Крылов, заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми нуклидами МРНЦ.Радиоактивный изотоп — это неустойчивый атом, который излучает энергию и со временем превращается в другой химический элемент. Так, йод-131 испускает мягкое гамма- и рентгеновское излучение, губительное для клеток. Этот изотоп, как и обычный йод, целенаправленно поглощают клетки щитовидной железы для генерирования гормонов, что и сделало возможным терапию.Радионуклиды накапливаются в тканях, их хорошо видно при сканировании в гамма-камере и ПЭТ-томографе. Диагностику нередко сочетают с лечением, используя один и тот же препарат.Помимо йода, используют множество изотопов, например, самарий-153. Его, кстати, тоже получают в Обнинске. Однако прежде чем лечить этими радионуклидами, нужно получить их в виде препарата, то есть соединить с носителем, доставляющим лекарство в раковые клетки. Это суть таргетной терапии.Именно в МРНЦ впервые в мире создали и испытали таргетный препарат на основе рения-188. Сейчас экспериментируют с лютецием-177 для лечения рака предстательной железы.Дорогу этому методу проложило открытие особых молекул на поверхности клеток простаты — простатспецифических мембранных антигенов (ПСМА). Когда клетки перерождаются в раковые, концентрация ПСМА-рецепторов увеличивается. Остается только создать связующую молекулу (лиганд), которая узнает ПСМА-рецепторы и прикрепится к ним, и навесить на нее радиоактивный изотоп. Такой комплекс запускают в вену, лиганд по кровотоку находит опухоль, а радионуклид начинает ее разрушать."Это придумали, чтобы выявлять метастазы. Теперь к носителю цепляют боевой заряд, он с помощью альфа- и бета-излучения убивает раковые клетки", — поясняет Василий Петриев, заведующий лабораторией экспериментальной ядерной медицины.Все элементы таргетного препарата получают в России. Пептидный носитель поставляет компания "Фармсинтез", а лютеций-177 вырабатывают в Димитровграде.Чтобы сделать таргетный препарат, нужно много опытов, в том числе на животных. Им подсаживают злокачественные клетки предстательной железы человека, вводят в хвостовую вену лекарство и смотрят, что происходит.Лютеций-177 предназначен для самых запущенных опухолей, давших множественные метастазы. Экспериментальное лечение в клинике с 14 мая 2021-го получили уже 30 пациентов, впереди клинические испытания."Два-три десятилетия назад выживаемость была в разы ниже, потому что еще не существовало таким емких схем терапии рака молочной и предстательной желез. Сейчас ситуация улучшилась колоссально, в том числе за счет таргетной терапии, обилия радиофармпрепаратов", — подчеркивает доктор Крылов.Ядерный чемоданчикЧтобы радионуклиды были в любой онкоклинике по стране и миру, их нужно безопасно перевозить. Для этого есть специальные герметичные контейнеры, в которых также готовят растворы, — генераторы, созданные в Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского."Если он упадет даже с самолета, останется целым", — всерьез замечает научный руководитель НТК изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ Николай Нерозин.Внутри — стеклянная колонка с веществом, сорбирующим материнский радионуклид. В данном случае это вольфрам-188 с периодом полураспада 69 дней. Его дочерний изотоп рений-188 используют в радиофармпрепаратах."Генератор рения служит до полугода, рассчитан примерно на сто порций. Радиофармпрепарат из него получают в клинике и сразу применяют", — комментирует физик.В этом году ученые из ФЭИ зарегистрировали свое изобретение и теперь могут отправлять рений-188 в разные регионы, чтобы с ним экспериментировали. В Обнинске пробуют создавать микросферы с этим изотопом, а также в соединении с альбумином. В мире пока нет ни одного препарата с рением-188, прошедшего все этапы клинических испытаний, и у России есть шанс стать лидером в этом направлении.В ФЭИ производят также изотопы актиния-255, которые называют будущим ядерной терапии. Их получают еще только в Германии и США, в основном облучением радия-266 на ускорителе с использованием фотоядерной реакции.Этот изотоп живет несколько дней, поэтому его постоянно надо нарабатывать. В год в мире удается собрать всего 1,5 кюри, а требуется сто. Чтобы добыть больше, нужно развивать новые подходы, например, в НИИАР в Димитровграде это делают в реакторе. "Уникальный изотоп с периодом полураспада десять дней, у него очень маленький пробег, но большая энергия излучения, и если доставить его прямо в клетки опухоли, то он убьет лишь их", — заключает Николай Нерозин.В ближайшее время ученые намерены найти транспортную молекулу для актиния-255.
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биология, здоровье, рак, радиация, физико-энергетический институт имени лейпунского, нии атомных реакторов
09:35 04.02.2022 (обновлено: 19:11 04.02.2022)
 

Точно в цель. В России разработали новый способ борьбы с метастазами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастки позвоночника больного, пораженные метастазами, на экране монитора в отделе лучевой диагностики в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Участки позвоночника больного, пораженные метастазами, на экране монитора в отделе лучевой диагностики в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сегодня в лечении рака достигли невероятных успехов, о которых нельзя было и мечтать еще в конце XX века. В авангарде — ядерная медицина, которую вот уже 60 лет успешно развивают в Обнинске в Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба. В День борьбы с раком РИА Новости рассказывает о созданных там уникальных препаратах и технологиях, которые сохраняют жизнь тысячам пациентов.

Лечение заряженными ионами

Три года назад в Обнинске открылся Центр протонной терапии, где лечат самые тяжелые опухоли. Облучают пучком протонов из ускорителя. Только не научного, а компактного медицинского.
Кольцевой синхротрон диаметром всего пять метров установили в отдельном здании. Сюда привозят пациентов, усаживают в специальное кресло, надевают маску и проводят сеанс.
Протоны проникают в ткани на глубину семь-десять сантиметров, при этом пучок практически не рассеивается. Вся его энергия выплескивается в конечной точке пробега — пике Брегга. Частицы поражают клетки и ДНК. Самое сложное — правильно подобрать параметры, чтобы направить луч точно в опухоль, не затронув окружающие ткани. С протонами это легче, чем с электронами и фотонами.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКомплекс "Прометеус" для протонной терапии рака. Синхротрон (циклотрон) диаметром 5 метров и весом около 20 тонн в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Комплекс Прометеус Синхротрон (циклотрон) диаметром 5 метров и весом около 20 тонн в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Комплекс "Прометеус" для протонной терапии рака. Синхротрон (циклотрон) диаметром 5 метров и весом около 20 тонн в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Ученые сравнивают протонный пучок со скальпелем, который буквально выжигает злокачественное образование. Только в отличие от реального инструмента он не травмирует соседние ткани. А значит, его можно использовать для неоперабельных опухолей в голове и шее, рядом с критически важными органами.
"Машина настолько элегантно сделана, что ею способны управлять буквально несколько человек — операторы, медицинские физики. У всех высокая квалификация, позволяющая качественно лечить", — отмечает инженер отдела радиационной биофизики МРНЦ имени А. Ф. Цыба Вячеслав Сабуров.
Эту уникальную установку изобрел российский ученый, сотрудник Физико-технического центра ФИАН Владимир Балакин. Он начинал в Новосибирске под руководством советского физика-ядерщика Герша Будкера, затем переехал в подмосковный наукоград Протвино. Там в 1990-е и воплотил в жизнь свои идеи. В 2017-м его комплекс протонной терапии "Прометеус" получил статус медицинского изделия. А включение в список доступных по ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) помогло расширить круг пациентов. Несколько установок закупили иностранные научные и медицинские организации.
© РИА Новости / Илья ПиталевОтделение протонной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба, филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России. Вячеслав Сабуров, инженер отдела радиационной биофизики.
Инженер отдела радиационной биофизики МРНЦ имени А. Ф. Цыба Вячеслав Сабуров
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Отделение протонной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба, филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России. Вячеслав Сабуров, инженер отдела радиационной биофизики.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медицинский физик за работой на комплексе протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Слева - анатомический макет головы для расчета параметров облучения

Оператор установки протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России
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Медицинский физик за работой на комплексе протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Слева - анатомический макет головы для расчета параметров облучения

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пациент готов к облучению пучком протонов для лечения опухоли в носовом отделе головы

Пациент перед процедурой протонной терапии для лечения онкологических заболеваний в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России
3 из 3

Пациент готов к облучению пучком протонов для лечения опухоли в носовом отделе головы

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 3
Отделение протонной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба, филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России. Вячеслав Сабуров, инженер отдела радиационной биофизики.
© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 3

Медицинский физик за работой на комплексе протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Слева - анатомический макет головы для расчета параметров облучения

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 3

Пациент готов к облучению пучком протонов для лечения опухоли в носовом отделе головы

© РИА Новости / Илья Питалев
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США работают три таких ускорителя, в Австралии создали первый протонный центр на основе того кольца", — уточняет Сабуров.
По его словам, "Прометеус" значительно дешевле зарубежных аналогов. А это главное для массового здравоохранения.
"Очень важно было построить его в Обнинске, чтобы развивать эту технологию и сделать доступной для пациентов со всей страны", — добавляет физик.
В России сейчас три центра протонной терапии, в том числе в Димитровграде и Санкт-Петербурге. А нужно не менее сотни. Только в Обнинске за год лечение получили шестьсот пациентов.
Здесь развивают еще один прорывной метод — ионами углерода. Это довольно тяжелые частицы, требующие больше энергии для разгона. Ученые ИФВЭ в Протвино сделали отдельный канал вывода с крупных научных ускорителей. Испытания на культурах клеток и животных продолжаются не первый год. Результаты весьма обнадеживающие. Физики готовы спроектировать полноценный медицинский центр углеродной терапии.
© ИЯИ РАНПик Брэгга для разных видов излучения. Справа видно, что протоны и ионы углерода резко тормозят в конце своего пробега, сбрасывая всю энергию
Пик Брэгга для разных видов излучения
© ИЯИ РАН
Пик Брэгга для разных видов излучения. Справа видно, что протоны и ионы углерода резко тормозят в конце своего пробега, сбрасывая всю энергию

Полезная радиация

"Более 80 лет назад, 31 марта 1941-го, в мире впервые применили радиоактивный йод для лечения пациентки с тиреотоксикозом. Это считается днем возникновения тераностики: терапия плюс диагностика. Йод стал самым популярным препаратом в радионуклидной терапии, мы его применяем с 1982-го", — рассказывает Валерий Крылов, заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми нуклидами МРНЦ.
Радиоактивный изотоп — это неустойчивый атом, который излучает энергию и со временем превращается в другой химический элемент. Так, йод-131 испускает мягкое гамма- и рентгеновское излучение, губительное для клеток. Этот изотоп, как и обычный йод, целенаправленно поглощают клетки щитовидной железы для генерирования гормонов, что и сделало возможным терапию.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаведующий отделением, врач-радиолог Валерий Крылов в отделении радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Заведующий отделением, врач-радиолог Валерий Крылов в отделении радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заведующий отделением, врач-радиолог Валерий Крылов в отделении радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Радионуклиды накапливаются в тканях, их хорошо видно при сканировании в гамма-камере и ПЭТ-томографе. Диагностику нередко сочетают с лечением, используя один и тот же препарат.
Помимо йода, используют множество изотопов, например, самарий-153. Его, кстати, тоже получают в Обнинске. Однако прежде чем лечить этими радионуклидами, нужно получить их в виде препарата, то есть соединить с носителем, доставляющим лекарство в раковые клетки. Это суть таргетной терапии.
© РИА Новости / Илья ПиталевВизуализация метастаз в позвонке с помощью радионуклидов. МРНЦ имени А. Ф. Цыба
Визуализация метастаз в позвонке с помощью радионуклидов. МРНЦ имени А. Ф. Цыба - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Визуализация метастаз в позвонке с помощью радионуклидов. МРНЦ имени А. Ф. Цыба
Именно в МРНЦ впервые в мире создали и испытали таргетный препарат на основе рения-188. Сейчас экспериментируют с лютецием-177 для лечения рака предстательной железы.
Дорогу этому методу проложило открытие особых молекул на поверхности клеток простаты — простатспецифических мембранных антигенов (ПСМА). Когда клетки перерождаются в раковые, концентрация ПСМА-рецепторов увеличивается. Остается только создать связующую молекулу (лиганд), которая узнает ПСМА-рецепторы и прикрепится к ним, и навесить на нее радиоактивный изотоп. Такой комплекс запускают в вену, лиганд по кровотоку находит опухоль, а радионуклид начинает ее разрушать.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра вводит пациенту радиоактивный фармацевтический препарат (изотоп йода)
Медсестра вводит пациенту радиоактивный фармацевтический препарат для лечения онкологических заболеваний в отделении радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра вводит пациенту радиоактивный фармацевтический препарат (изотоп йода)
"Это придумали, чтобы выявлять метастазы. Теперь к носителю цепляют боевой заряд, он с помощью альфа- и бета-излучения убивает раковые клетки", — поясняет Василий Петриев, заведующий лабораторией экспериментальной ядерной медицины.
Все элементы таргетного препарата получают в России. Пептидный носитель поставляет компания "Фармсинтез", а лютеций-177 вырабатывают в Димитровграде.
Чтобы сделать таргетный препарат, нужно много опытов, в том числе на животных. Им подсаживают злокачественные клетки предстательной железы человека, вводят в хвостовую вену лекарство и смотрят, что происходит.
Лютеций-177 предназначен для самых запущенных опухолей, давших множественные метастазы. Экспериментальное лечение в клинике с 14 мая 2021-го получили уже 30 пациентов, впереди клинические испытания.
"Два-три десятилетия назад выживаемость была в разы ниже, потому что еще не существовало таким емких схем терапии рака молочной и предстательной желез. Сейчас ситуация улучшилась колоссально, в том числе за счет таргетной терапии, обилия радиофармпрепаратов", — подчеркивает доктор Крылов.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаведующий лабораторией экспериментальной ядерной медицины Василий Петриев в лаборатории, где проводят доклинические испытания. Мышам с человеческим раком простаты в хвостовую вену вводят препарат лютеция-177
Заведующий лабораторией экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России Василий Петриев в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заведующий лабораторией экспериментальной ядерной медицины Василий Петриев в лаборатории, где проводят доклинические испытания. Мышам с человеческим раком простаты в хвостовую вену вводят препарат лютеция-177

Ядерный чемоданчик

Чтобы радионуклиды были в любой онкоклинике по стране и миру, их нужно безопасно перевозить. Для этого есть специальные герметичные контейнеры, в которых также готовят растворы, — генераторы, созданные в Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского.
"Если он упадет даже с самолета, останется целым", — всерьез замечает научный руководитель НТК изотопов и радиофармпрепаратов ФЭИ Николай Нерозин.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМакет мобильного генератора рения-188 "ГРЕН-1" производства АО "ГНЦ РФ - ФЭИ в Государственном научном центре Российской Федерации - Физико - Энергетическом институте Имени А. И. Лейпунского
Макет мобильного генератора рения-188 ГРЕН-1 производства АО ГНЦ РФ - ФЭИ в Государственном научном центре Российской Федерации - Физико - Энергетическом институте Имени А. И. Лейпунского - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет мобильного генератора рения-188 "ГРЕН-1" производства АО "ГНЦ РФ - ФЭИ в Государственном научном центре Российской Федерации - Физико - Энергетическом институте Имени А. И. Лейпунского
Внутри — стеклянная колонка с веществом, сорбирующим материнский радионуклид. В данном случае это вольфрам-188 с периодом полураспада 69 дней. Его дочерний изотоп рений-188 используют в радиофармпрепаратах.
"Генератор рения служит до полугода, рассчитан примерно на сто порций. Радиофармпрепарат из него получают в клинике и сразу применяют", — комментирует физик.
В этом году ученые из ФЭИ зарегистрировали свое изобретение и теперь могут отправлять рений-188 в разные регионы, чтобы с ним экспериментировали. В Обнинске пробуют создавать микросферы с этим изотопом, а также в соединении с альбумином. В мире пока нет ни одного препарата с рением-188, прошедшего все этапы клинических испытаний, и у России есть шанс стать лидером в этом направлении.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфтальмоапликаторы с изотопом стронций-90, предназначенные для лечения злокачественных образований глаза
Офтальмоапликаторы с изотопом стронций-90, предназначенные для лечения онкологических заболеваний в Государственном научном центре Российской Федерации - Физико - Энергетическом институте Имени А. И. Лейпунского - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офтальмоапликаторы с изотопом стронций-90, предназначенные для лечения злокачественных образований глаза
В ФЭИ производят также изотопы актиния-255, которые называют будущим ядерной терапии. Их получают еще только в Германии и США, в основном облучением радия-266 на ускорителе с использованием фотоядерной реакции.
Этот изотоп живет несколько дней, поэтому его постоянно надо нарабатывать. В год в мире удается собрать всего 1,5 кюри, а требуется сто. Чтобы добыть больше, нужно развивать новые подходы, например, в НИИАР в Димитровграде это делают в реакторе. "Уникальный изотоп с периодом полураспада десять дней, у него очень маленький пробег, но большая энергия излучения, и если доставить его прямо в клетки опухоли, то он убьет лишь их", — заключает Николай Нерозин.
В ближайшее время ученые намерены найти транспортную молекулу для актиния-255.
© РИА Новости / Илья ПиталевМикросферы с изотопом иттрия-90 для лечения поздних стадий рака печени и метастаз в печень
Микросферы с изотопом иттрия-90 для лечения для радиоэмболизации поздних стадий рака печени и метастаз в печень - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Микросферы с изотопом иттрия-90 для лечения поздних стадий рака печени и метастаз в печень
 
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