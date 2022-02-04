https://ria.ru/20220204/pretendenty-1771085308.html

СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО

СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО - РИА Новости, 04.02.2022

СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО

Экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:47

2022-02-04T14:47

2022-02-04T16:30

в мире

клаус йоханнис

федерика могерини

йенс столтенберг

норвегия

нато

марк рютте

тереза мэй

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассматриваются в качестве возможных кандидатов на пост генсека НАТО, сообщило агентство dpa.Сейчас пост генерального секретаря занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Ранее стало известно, что правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя Североатлантического альянса."Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на должность (генсека - ред.) НАТО", - сообщило в пятницу немецкое агентство.

https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html

норвегия

великобритания

нидерланды

эстония

румыния

германия

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в мире, клаус йоханнис, федерика могерини, йенс столтенберг, норвегия, нато, марк рютте, тереза мэй, великобритания, нидерланды, эстония, евросоюз, румыния, кая каллас, германия