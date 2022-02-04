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СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО
СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО
Экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:47
2022-02-04T16:30
в мире
клаус йоханнис
федерика могерини
йенс столтенберг
норвегия
нато
марк рютте
тереза мэй
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассматриваются в качестве возможных кандидатов на пост генсека НАТО, сообщило агентство dpa.Сейчас пост генерального секретаря занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Ранее стало известно, что правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя Североатлантического альянса."Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на должность (генсека - ред.) НАТО", - сообщило в пятницу немецкое агентство.
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в мире, клаус йоханнис, федерика могерини, йенс столтенберг, норвегия, нато, марк рютте, тереза мэй, великобритания, нидерланды, эстония, евросоюз, румыния, кая каллас, германия
14:47 04.02.2022 (обновлено: 16:30 04.02.2022)
 
СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО

DPA: Терезу Мэй и Федерику Могерини рассматривают среди кандидатов на пост генсека НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассматриваются в качестве возможных кандидатов на пост генсека НАТО, сообщило агентство dpa.
Сейчас пост генерального секретаря занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Ранее стало известно, что правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя Североатлантического альянса.
"Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на должность (генсека - ред.) НАТО", - сообщило в пятницу немецкое агентство.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:28
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО
 
В миреКлаус ЙоханнисФедерика МогериниЙенс СтолтенбергНорвегияНАТОМарк РюттеТереза МэйВеликобританияНидерландыЭстонияЕвросоюзРумынияКая КалласГермания
 
 
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