https://ria.ru/20220204/prava-1770994911.html
В России предложили новое основание для лишения прав
В России предложили новое основание для лишения прав - РИА Новости, 04.02.2022
В России предложили новое основание для лишения прав
Основанием для аннулирования водительских прав водителей-новичков может стать совершение ими трех и более ДТП, такое предложение первый зампред Общественной... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:22
2022-02-04T07:22
2022-02-04T07:22
общество
авто
ленинградская область
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Основанием для аннулирования водительских прав водителей-новичков может стать совершение ими трех и более ДТП, такое предложение первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.По его словам, особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители. "Многие, едва сдав экзамены и получив долгожданные "права", начинают безответственно "гонять" и становиться виновниками ДТП", - уточнил он."Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус "молодого автолюбителя". А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за своё поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью", - отметил общественник.Петров подчеркнул, что подобное нововведение сможет стать дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной и ответственной езде, а также отсечёт от вождения неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах.
https://ria.ru/20211215/prava-1763760913.html
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общество, авто, ленинградская область
В России предложили новое основание для лишения прав
Зампред ОП Ленобласти Петров предложил лишать прав водителей-новичков в после трех ДТП
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Основанием для аннулирования водительских прав водителей-новичков может стать совершение ими трех и более ДТП, такое предложение первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.
"Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его "права" подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем", - говорится в письме Петрова Черникову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По его словам, особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители. "Многие, едва сдав экзамены и получив долгожданные "права", начинают безответственно "гонять" и становиться виновниками ДТП", - уточнил он.
"Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус "молодого автолюбителя". А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за своё поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью", - отметил общественник.
Петров подчеркнул, что подобное нововведение сможет стать дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной и ответственной езде, а также отсечёт от вождения неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах.