https://ria.ru/20220204/peregovory-1771117004.html
В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.02.2022
В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры Владимира Путин и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине продлились почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:52
2022-02-04T16:52
2022-02-04T17:40
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россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переговоры Владимира Путин и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине продлились почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.Общению глав государств в резиденции "Дяоюйтай" предшествовала официальная церемония встречи и фотографирование. После этого они побеседовали с участием членов делегаций, затем встреча продолжилась тет-а-тет.По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития. Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и ПекинТакже в заявлении подчеркивается, что стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.Помимо этого, российский и китайский лидеры поставили задачу довести товарооборот между странами до 250 миллиардов долларов в год. В прошлом году этот показатель составил 140 миллиардов.В Кремле добавили, что Путин и Си Цзиньпин также обсудили инвестиционное сотрудничество, энергетику и ВТС.В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин готов продвигать сотрудничество с Москвой по созданию Международной научной лунной станции.По завершении переговоров, главы государств направились на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пекине.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
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политика, экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, шос, оон
16:52 04.02.2022 (обновлено: 17:40 04.02.2022)
В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, продлившиеся три часа
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переговоры Владимира Путин и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине продлились почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.
Общению глав государств в резиденции "Дяоюйтай" предшествовала официальная церемония встречи и фотографирование. После этого они побеседовали с участием членов делегаций, затем встреча продолжилась тет-а-тет.
По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление.
В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития.
Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва
и Пекин
—намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против цветных революций;
—нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности;
—призывают ядерные государства предпринять шаги для снижения рисков ядерных войн;
—хотят активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем;
—планируют углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики;
—собираются работать для укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры;
—выступают за равные права на управление интернетом, а попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми;
—намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории.
Также в заявлении подчеркивается, что стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.
Помимо этого, российский и китайский лидеры поставили задачу довести товарооборот между странами до 250 миллиардов долларов в год. В прошлом году этот показатель составил 140 миллиардов.
В Кремле добавили, что Путин и Си Цзиньпин
также обсудили инвестиционное сотрудничество, энергетику и ВТС.
В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин готов продвигать сотрудничество с Москвой по созданию Международной научной лунной станции.
По завершении переговоров, главы государств направились на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пекине.