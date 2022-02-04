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В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.02.2022

В Пекине прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры Владимира Путин и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине продлились почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:52

2022-02-04T16:52

2022-02-04T17:40

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переговоры Владимира Путин и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине продлились почти три часа, сообщил корреспондент РИА Новости.Общению глав государств в резиденции "Дяоюйтай" предшествовала официальная церемония встречи и фотографирование. После этого они побеседовали с участием членов делегаций, затем встреча продолжилась тет-а-тет.По итогам переговоров лидеры двух стран подписали пакет документов и приняли совместное заявление. В нем отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены — формируется тенденция перераспределения баланса сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство для мирного и поступательного развития. Среди ключевых положений документа — заявления о том, что Москва и ПекинТакже в заявлении подчеркивается, что стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.Помимо этого, российский и китайский лидеры поставили задачу довести товарооборот между странами до 250 миллиардов долларов в год. В прошлом году этот показатель составил 140 миллиардов.В Кремле добавили, что Путин и Си Цзиньпин также обсудили инвестиционное сотрудничество, энергетику и ВТС.В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин готов продвигать сотрудничество с Москвой по созданию Международной научной лунной станции.По завершении переговоров, главы государств направились на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пекине.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

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политика, экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз, шос, оон