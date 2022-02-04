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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине - РИА Новости, 04.02.2022
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:25
2022-02-04T11:05
в мире
владимир путин
си цзиньпин
пекин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер — главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.После этого Путин посетит церемонию открытия Олимпиады.В пятницу в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, пекин
10:25 04.02.2022 (обновлено: 11:05 04.02.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер — главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.
После этого Путин посетит церемонию открытия Олимпиады.
В пятницу в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
06:11
Межгосударственные отношения России и Китая
 
В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинПекин
 
 
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