https://ria.ru/20220204/peregovory-1771014457.html

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине - РИА Новости, 04.02.2022

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:25

2022-02-04T10:25

2022-02-04T11:05

в мире

владимир путин

си цзиньпин

пекин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер — главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.После этого Путин посетит церемонию открытия Олимпиады.В пятницу в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html

пекин

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, пекин