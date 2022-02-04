19:22 04.02.2022 (обновлено: 10:50 07.02.2022)
Онищенко оценил заявление России и Китая о военной биобезопасности
Зампрезидента РАО Онищенко поддержал позицию России и Китая по военной биобезопасности
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Совместное заявление России и КНР по вопросам военно-биологической безопасности – очень взвешенная и аргументированная позиция крупнейших ядерных государств, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
РФ и Китай в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля, призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.
"Этот документ, совместное заявление нашего президента и КНР – это та политическая, взвешенная и очень аргументированная позиция двух крупнейших государств. Я напомню, что это ядерные государства. Это очень мощное заявление", - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что значимость этого заявления можно сравнить с открытие Олимпиады в Пекине, особенно учитывая, что происходит это в один день.
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По словам Онищенко, главы РФ и КНР неспроста призывают американцев опубликовать доклады о своей деятельности в сфере военно-биологической безопасности. "Например, в Казахстане - у меня есть объективные данные - работают специалисты из ФРГ, но не из гражданского института, а из военного. И работают, как американцы утверждают, в гражданской лаборатории", - пояснил он.
На международном уровне два крупнейших государства высказывают озабоченность военно-биологической деятельностью США и впервые призывают американцев снова следовать правилам конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) и делать сообщения о проводимой работе, так как правила КБТО предполагают публикацию научных исследований, которые проводятся в стране, отметил Онищенко.
"Институт КБТО должен работать, а он сейчас не работает, поскольку из него официально вышли американцы еще в 2001 году… Это для меня очень серьезный призыв к возвращению США. Я считаю, что это огромное и очень серьезное заявление", - подчеркнул Онищенко.
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