https://ria.ru/20220204/onischenko-1771424072.html

Онищенко оценил заявление России и Китая о военной биобезопасности

Онищенко оценил заявление России и Китая о военной биобезопасности - РИА Новости, 07.02.2022

Онищенко оценил заявление России и Китая о военной биобезопасности

Совместное заявление России и КНР по вопросам военно-биологической безопасности – очень взвешенная и аргументированная позиция крупнейших ядерных государств,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-04T19:22

2022-02-04T19:22

2022-02-07T10:50

геннадий онищенко

россия

китай

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586609829_0:70:3074:1799_1920x0_80_0_0_ce979f5a1f9ed43af37f875c4ccc2e99.jpg

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Совместное заявление России и КНР по вопросам военно-биологической безопасности – очень взвешенная и аргументированная позиция крупнейших ядерных государств, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.РФ и Китай в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля, призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам."Этот документ, совместное заявление нашего президента и КНР – это та политическая, взвешенная и очень аргументированная позиция двух крупнейших государств. Я напомню, что это ядерные государства. Это очень мощное заявление", - сказал Онищенко.Он подчеркнул, что значимость этого заявления можно сравнить с открытие Олимпиады в Пекине, особенно учитывая, что происходит это в один день.По словам Онищенко, главы РФ и КНР неспроста призывают американцев опубликовать доклады о своей деятельности в сфере военно-биологической безопасности. "Например, в Казахстане - у меня есть объективные данные - работают специалисты из ФРГ, но не из гражданского института, а из военного. И работают, как американцы утверждают, в гражданской лаборатории", - пояснил он.На международном уровне два крупнейших государства высказывают озабоченность военно-биологической деятельностью США и впервые призывают американцев снова следовать правилам конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) и делать сообщения о проводимой работе, так как правила КБТО предполагают публикацию научных исследований, которые проводятся в стране, отметил Онищенко."Институт КБТО должен работать, а он сейчас не работает, поскольку из него официально вышли американцы еще в 2001 году… Это для меня очень серьезный призыв к возвращению США. Я считаю, что это огромное и очень серьезное заявление", - подчеркнул Онищенко.

https://ria.ru/20211013/patrushev-1754339912.html

https://ria.ru/20211228/virusy-1765835303.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геннадий онищенко, россия, китай, безопасность