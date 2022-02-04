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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/omikron-1771125467.html
Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5%
Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5% - РИА Новости, 04.02.2022
Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5%
Среди всех пациентов с подтвержденным "омикроном" ранее болели коронавирусом лишь 5%, привитых среди них также очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:29
2022-02-04T17:29
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Среди всех пациентов с подтвержденным "омикроном" ранее болели коронавирусом лишь 5%, привитых среди них также очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среди всех заболевших "омикроном", подтвержденных… всего 5% болевших ранее, а 95% - это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она добавила, что среди заразившихся "омикроном" очень мало привитых.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:29 04.02.2022
 
Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5%

Глава Роспотребнадзора Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Среди всех пациентов с подтвержденным "омикроном" ранее болели коронавирусом лишь 5%, привитых среди них также очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Среди всех заболевших "омикроном", подтвержденных… всего 5% болевших ранее, а 95% - это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Она добавила, что среди заразившихся "омикроном" очень мало привитых.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Анна ПоповаКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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