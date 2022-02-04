https://ria.ru/20220204/omikron-1771125467.html

Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5%

Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5% - РИА Новости, 04.02.2022

Попова: среди пациентов с "омикроном" ранее болели COVID-19 лишь 5%

Среди всех пациентов с подтвержденным "омикроном" ранее болели коронавирусом лишь 5%, привитых среди них также очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:29

2022-02-04T17:29

2022-02-04T17:29

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Среди всех пациентов с подтвержденным "омикроном" ранее болели коронавирусом лишь 5%, привитых среди них также очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Среди всех заболевших "омикроном", подтвержденных… всего 5% болевших ранее, а 95% - это люди, которые в анамнезе заболевания коронавирусом не имеют совсем", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она добавила, что среди заразившихся "омикроном" очень мало привитых.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

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