https://ria.ru/20220204/omikron-1771114048.html

"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова

"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 04.02.2022

"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова

Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:44

2022-02-04T16:44

2022-02-04T16:55

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она отметила, что каждый день заражается очень много людей, цифры рекордные для России, но они прогнозировались еще в декабре. Значительная часть людей заражается именно вариантом коронавируса "омикрон", он распространяется очень быстро, уточнила Попова.

https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html

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