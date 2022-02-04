Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/omikron-1771114048.html
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 04.02.2022
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова
Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:44
2022-02-04T16:55
россия
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_eb55de0ceb6e6a3562439633ba69b8f9.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она отметила, что каждый день заражается очень много людей, цифры рекордные для России, но они прогнозировались еще в декабре. Значительная часть людей заражается именно вариантом коронавируса "омикрон", он распространяется очень быстро, уточнила Попова.
https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753284348_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_24d7b49287e1f36e56bb5b7e4a5c5c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:44 04.02.2022 (обновлено: 16:55 04.02.2022)
 
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в два раза заразнее гриппа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Она отметила, что каждый день заражается очень много людей, цифры рекордные для России, но они прогнозировались еще в декабре. Значительная часть людей заражается именно вариантом коронавируса "омикрон", он распространяется очень быстро, уточнила Попова.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
04:49Распространение коронавируса
Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала