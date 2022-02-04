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"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 04.02.2022
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова
Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:44
2022-02-04T16:44
2022-02-04T16:55
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" в 2 раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Она отметила, что каждый день заражается очень много людей, цифры рекордные для России, но они прогнозировались еще в декабре. Значительная часть людей заражается именно вариантом коронавируса "омикрон", он распространяется очень быстро, уточнила Попова.
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16:44 04.02.2022 (обновлено: 16:55 04.02.2022)
"Омикрон" в два раза заразнее гриппа, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в два раза заразнее гриппа