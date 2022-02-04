https://ria.ru/20220204/olimpiada-1770668632.html

Зимние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры - РИА Новости, 04.02.2022

Зимние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры – комплексные соревнования по зимним видам спорта, проводимые Международным Олимпийским комитетом (МОК) один раз в четыре года. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:11

2022-02-04T06:11

2022-02-04T06:11

справки

ричард макларен

солт-лейк-сити

кортина-д'ампеццо

московская антидопинговая лаборатория

международный союз биатлонистов (ibu)

всемирное антидопинговое агентство (wada)

олимпиада 2022

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Зимние Олимпийские игры – комплексные соревнования по зимним видам спорта, проводимые Международным Олимпийским комитетом (МОК) один раз в четыре года.Впервые зимние виды спорта (фигурное катание) появились на Играх-1908 в Лондоне. Вопрос о проведении зимних Олимпийских игр обсуждался на сессии МОК в Будапеште в 1911 году. Было предложено организовать в рамках следующих Олимпийских игр в Стокгольме специальную Неделю зимних видов спорта, но организаторы Игр выступили против подобного предложения. В программе летних Игр в Антверпене (1920) были фигурное катание и хоккей с шайбой.I Олимпийские зимние игры проводились с 25 января по 5 февраля 1924 года в Шамони (Франция). Их программа включала соревнования лыжников (гонки на 18 и 50 км, прыжки с трамплина, двоеборье), скоростной бег на коньках (дистанции 500, 1500, 5000 и 10000 м), фигурное катание (одиночное мужское и женское, парное катание), а также хоккей и бобслей. Кроме того, проходили показательные состязания – лыжные гонки военных патрулей и матчи по керлингу.Всего разыгрывалось 16 комплектов медалей, за которые боролись 260 спортсменов (13 женщин, 247 мужчин) из 16 стран. В медальном зачете (здесь и далее общекомандный зачет – по количеству золотых медалей) лидировала команда Норвегии, которая завоевала 17 наград – 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Финляндии – 11 наград (по 4 золотых и серебряных, 3 бронзовые медали). Третье – команда Австрии (2 золотых и 1 серебряная медали).Игры в Шамони первоначально назывались "Зимняя спортивная неделя" и не имели статуса Олимпийских игр. После их успеха МОК принял решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр (каждые четыре года), а соревнования, проведенные в Шамони, получили официальный статус первых Олимпийских зимних игр. II Олимпийские зимние игры проходили в Санкт-Морице (Швейцария) с 11 по 19 февраля 1928 года. В Играх приняли участие 464 спортсмена (26 женщин, 438 мужчин) из 25 стран, разыгрывалось 14 комплектов медалей. В программу II Олимпийских игр впервые вошел скелетон. Впервые в соревнованиях участвовали спортсмены из Азии – японские спортсмены.В медальном зачете первое место заняла команда Норвегии – 15 медалей (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых), второе место – команда США, завоевавшая 6 медалей (по 2 золотых, серебряных и бронзовых), третье место – команда Швеции с 5 медалями (по 2 золотых и серебряных, 1 бронзовая).III Олимпийские зимние игры проводились в американском Лейк-Плэсиде с 4 по 15 февраля 1932 года. В них участвовали 252 спортсмена (21 женщина, 231 мужчина) из 17 стран, разыграно 14 комплектов наград. На этих соревнованиях единственный раз в истории Олимпийских игр забеги конькобежцев проводились по принятым в США правилам, то есть с общим стартом.В медальном зачете первое место заняла команда США – 12 наград (6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали), второй была команда Норвегии – 10 наград (3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей), третье место получила команда Швеции – 3 награды (1 золотая, 2 серебряные медали).IV Олимпийские зимние игры проводились в немецком Гармиш-Партенкирхене с 6 по 16 февраля 1936 года. Участвовали 646 спортсменов (80 женщин, 566 мужчин) из 28 стран, разыгрывалось 17 комплектов наград. В программу соревнований были включены состязания в горнолыжной комбинации (скоростной спуск плюс слалом). Также изменились демонстрационные виды. На церемонии открытия IV Олимпийских зимних игр был впервые торжественно зажжен олимпийский огонь. В медальном зачете первой стала команда из Норвегии – 15 наград (7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых), Германии – 6 наград (по 3 золотых и серебряных), третьей была команда Швеции – 7 наград (по 2 золотых и серебряных и 3 бронзовых).Зимние Олимпийские игры 1940 года первоначально должны были пройти с 3 по 12 февраля в Саппоро (Япония), но из-за начала Второй мировой войны в 1939 году были отменены. Олимпийские зимние игры 1944 года должны были состояться в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, но также были отменены.V Олимпийские зимние игры проводились в швейцарском Санкт-Морице с 30 января по 8 февраля 1948 года и получили особое название – "Игры возрождения". Участвовали 669 спортсменов (77 женщин, 592 мужчины) из 28 стран, разыгрывалось 22 комплекта медалей. В программу Игр вновь был включен скелетон, который в следующий раз был введен в программу лишь в 2002 году. Спортсменов Германии и Японии не допустили к участию в играх, как представителей стран, развязавших Вторую мировую войну. В медальном зачете первое место поделили команды из Швеции и Норвегии – 10 наград (4 золотых, по 3 серебряных и бронзовых). Второй стала команда из Швейцарии, завоевавшая также 10 наград (по 3 золотых и бронзовых и 4 серебряные медали). Третье место досталось команде США – 9 наград (3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали).VI Олимпийские зимние игры прошли в Осло (Норвегия) с 14 по 25 февраля 1952 года. Участвовали 694 спортсмена (109 женщин, 585 мужчин) из 30 стран, разыгрывалось 22 комплекта медалей. Впервые были проведены соревнований среди лыжниц (гонка на 10 километров), а в горнолыжных состязаниях комбинацию заменил гигантский слалом.Хозяева соревнований норвежцы вновь первенствовали в медальном зачете, завоевав 16 наград (7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). Второе место заняли американцы – 11 медалей (4 золотых 6 серебряных и 1 бронзовая). Третье место получила команда Финляндии – 9 наград (3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали).VII Олимпийские зимние игры проводились в итальянском Кортина д'Ампеццо с 26 января по 5 февраля 1956 года. Участвовал 821 спортсмен (134 женщины, 687 мужчин) из 32 стран, разыгрывалось 24 комплекта наград. Дебютантом Игр стала команда СССР. В медальном зачете она стала первой, завоевав 16 наград (7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей). Второе место заняла команда Австрии с 11-ю наградами (по 4 золотых и бронзовых, 3 серебряных). Третье место было у команды Финляндии – 7 наград (3 золотых и 3 серебряных, 1 бронзовая медаль).VIII Олимпийские зимние игры состоялись в Скво-Вэлли (США) с 18 по 28 февраля 1960 года. В Играх участвовали 665 спортсменов (144 женщины, 521 мужчина) из 30 стран, было разыграно 27 комплектов медалей. В программу Олимпиады официально был включен биатлон, ранее именовавшийся как соревнования лыжных патрулей, в скоростном беге на коньках выступали женщины. По причине отсутствия трассы впервые Олимпийские игры покинул бобслей.В медальном зачете лидировала команда СССР, завоевавшая 21 награду (7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей). Второе место заняла объединенная германская команда – 8 наград (4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль). Третьей стала команда США с 10-ю наградами (по 3 золотых и бронзовых и 4 серебряные медали).IX Олимпийские зимние игры были проведены в Инсбруке (Австрия) с 29 января по 9 февраля 1964 года. В них принял участие 1091 спортсмен (199 женщин, 892 мужчины) из 36 стран, разыгрывалось 34 комплекта медалей. В зимней Олимпиаде впервые приняли участие Монголия, Индия и Северная Корея.В медальном зачете победила команда СССР – 25 наград (11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей). Второй была команда Австрии – 12 наград (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей), третьей – команда Норвегии с 15-ю наградами (3 золотых, по 6 серебряных и бронзовых медалей).Х Олимпийские зимние игры проводились во французском Гренобле с 6 по 18 февраля 1968 года. Участвовали 1158 спортсменов (211 женщин, 947 мужчин) из 37 стран, разыгрывалось 35 комплектов наград. Впервые на медалях была изображена пиктограмма для каждого вида спорта. Кроме того, у игр появился собственный талисман, но он носил неофициальный характер. Были введены гендерные тесты для женщин, а также допинг-контроль для мужчин и женщин. Это были первые зимние Олимпийские игры, которые транслировались в цвете.Первое место в медальном зачете заняла команда Норвегии – 14 наград (по 6 золотых и серебряных медалей, 2 бронзовые), на втором месте – команда СССР с 13-ю наградами (по 5 золотых и серебряных медалей, 3 бронзовых), третьей была команда Франции – 9 наград (4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали).XI Олимпийские зимние игры проводились в Саппоро (Япония) с 3 по 13 февраля 1972 года. В Играх участвовали 1006 (205 женщин, 801 мужчина) спортсменов из 35 стран, разыгрывалось 35 комплектов медалей. Впервые зимняя Олимпиада состоялась на азиатском континенте.В медальном зачете первыми были спортсмены СССР, завоевавшие 16 наград (8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали), второй была команда ГДР – 14 наград (4 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей). На третьем месте – команда Швейцарии с 10-ю наградами (4 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медали).XII Олимпийские зимние игры проводились в Инсбруке (Австрия) с 4 по 15 февраля 1976 года. В соревнованиях приняли участие 1123 спортсмена (231 женщина, 892 мужчины) из 37 стран, было разыграно 37 комплектов медалей. Изначально XII зимние Олимпийские игры должны были проходить в Денвере (США), но жители города на референдуме проголосовали против строительства олимпийских объектов по экологическим причинам. В итоге соревнования перенесли в Инсбрук. На этой олимпиаде спортивные танцы на льду были введены в олимпийскую программу. На XII Олимпийских зимних играх впервые был представлен официальный талисман – им стал Снеговик.Первой в медальном зачете вновь была команда СССР, завоевавшая 27 наград (13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место заняла команда ГДР – 19 наград (по 7 золотых и бронзовых, 5 серебряных медалей). Третье место – у команды США, которая выиграла 10 медалей (по 3 золотых и серебряных, 4 бронзовых).XIII Олимпийские зимние игры проводились в Лейк-Плэсиде (США) с 13 по 24 февраля 1980 года. В них участвовали 1072 спортсмена (232 женщины, 840 мужчин) из 37 стран, разыгрывалось 38 комплектов наград. Впервые в истории Олимпиад был использован искусственный снег. Первое место в медальном зачете заняла команда СССР, завоевавшая 22 награды (10 золотых, по 6 серебряных и бронзовых медалей). Второе место было у команды ГДР – 23 награды (9 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей). Третье место – у команды США с 12 наградами (6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали).XIV Олимпийские зимние игры проходили в Сараево (Югославия, ныне столица Боснии и Герцеговины) с 8 по 19 февраля 1984 года. В них участвовало 1272 спортсмена (274 женщины, 998 мужчин) из 49 стран, разыгрывалось 39 комплектов наград.В медальном зачете первое место заняла команда ГДР – 24 награды (по 9 золотых и серебряных, 6 бронзовых медалей), второе место завоевала команда СССР – 25 наград (6 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых медалей). Третье место получила команда США – 8 наград (4 золотых и 4 серебряные медали). XV Олимпийские зимние игры проводились в Калгари (Канада) с 13 по 28 февраля 1988 года. В Играх приняли участие 1423 спортсмена (301 женщина, 1122 мужчины) из 57 стран, было разыграно 46 комплектов наград. В программу соревнований вошел супергигант слалом. Первое место в медальном зачете вновь заняла команда СССР, завоевавшая 29 медалей (11 золотых, по 9 серебряных и бронзовых медалей), на втором месте была команда ГДР – 25 наград (9 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых). Третье место заняла Швейцария – 15 наград (по 5 золотых, серебряных и бронзовых медалей). XVI Олимпийские зимние игры проводились в Альбервиле (Франция) с 8 по 23 февраля 1992 года. В них участвовал 1801 спортсмен (488 женщин, 1313 мужчин) из 64 стран, разыгрывалось 57 комплектов наград. Олимпийские зимние игры были в последний раз проведены в один год с Олимпийскими летними играми. В программе Игр дебютировали женский биатлон, шорт-трек и фристайл. В соревнованиях участвовала Объединенная команда спортсменов бывших республик СССР, выступавшая под олимпийским флагом – "Объединенная команда независимых национальных олимпийских комитетов суверенных стран". Впервые с 1936 года в Играх участвовала единая команда из Германии.В медальном зачете лидировала команда Германии, завоевавшая 26 наград (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей). Второе место заняла Объединенная команда – 23 награды (9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей). Третье место – команда Норвегии, завоевавшая 20 медалей (9 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых).XVII Олимпийские зимние игры проходили в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 27 февраля 1994 года. Участниками Игр стали 1737 спортсменов (522 женщины и 1215 мужчин) из 67 стран, разыгрывался 61 комплект олимпийских наград. В связи с изменением графика проведения Олимпийских игр, чтобы зимние Игры не совпадали с летними Олимпийскими играми, Игры в Лиллехаммере были проведены через два года после зимней Олимпиады в Альбервиле. В медальном зачете лидировала команда России – 23 медали (11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали). На втором месте была команда Норвегии – 26 наград (10 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей). Третье место заняла команда Германии – 24 награды (9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей).XVIII Олимпийские зимние игры проходили в Нагано (Япония) с 7 по 22 февраля 1998 года. В них приняли участие 2176 (787 женщин, 1389 мужчин) спортсменов из 72 стран, было разыграно 68 комплектов наград. В программе Игр состоялся дебют сноубординга, впервые были разыграны медали в женском хоккее. В мужском хоккейном турнире впервые разрешили выступать профессионалам. В олимпийскую программу также вернулся керлинг. Впервые в зимних Играх приняли участие спортсмены из Азербайджана, Венесуэлы, Кении, Македонии (ныне Северная Македония) и Уругвая.В медальном зачете первое место заняла команда Германии – 29 наград (12 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место было у команды Норвегии – 25 наград (по 10 золотых и серебряных и 5 бронзовых медалей). Третье место получила российская команда, завоевавшая 18 наград (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали).XIX Олимпийские зимние игры проводились с 8 по 24 февраля 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США). В них приняли участие 2399 спортсменов (886 женщин, 1513 мужчин) из 77 стран, разыгрывалось 78 комплектов наград. В программе Олимпиады появились соревнования в женском бобслее в двойках, впервые с 1928 года вернулся скелетон. В медальном зачете первое место завоевала команды Норвегии – 25 наград (13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей). На втором месте была команда Германии – 36 наград (12 золотых, 16 серебряных, 8 бронзовых медалей), третье место заняла команда США – 34 награды (10 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей).XX Олимпийские зимние игры проходили в Турине (Италия) с 10 по 26 февраля 2006 года. На Олимпиаде выступили 2508 спортсменов (960 женщин, 1548 мужчин) из 80 стран. Было разыграно 84 комплекта наград. Впервые в соревнованиях участвовали спортсмены из Албании, Мадагаскара и Эфиопии. Впервые видеотрансляции Игр можно было смотреть с помощью мобильных телефонов. Организаторы соорудили самую высокую олимпийскую чашу для олимпийского огня высотой 57 метров. Первое место в медальном зачете заняла команда Германии – 29 наград (11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей), второе место завоевала команда США – 25 наград (по 9 золотых и серебряных, 7 бронзовых медалей). На третьей позиции оказалась команда Австрии – 23 награды (9 золотых и по 7 серебряных и бронзовых медалей).XXI Олимпийские зимние игры проходили с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском Ванкувере. В них приняли участие 2566 (1044 женщин, 1522 мужчин) спортсменов из 82 стран, было разыграно 86 комплектов наград.Первое место в медальном зачете заняли спортсмены Канады – 26 наград (14 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей), второе место завоевала команда Германии – 30 наград (10 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей), третье место было у команды США – 37 наград (9 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей).XXII Олимпийские зимние игры состоялись с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи. В Играх участвовали 2780 спортсменов (1121 женщина, 1659 мужчин) из 88 стран, разыгрывалось 98 комплектов наград. На Олимпиаде дебютировали спортсмены Мальты, Парагвая, Восточного Тимора, Того, Тонга и Зимбабве. Впервые соревнования начались 6 февраля 2014 года – за день до открытия Олимпиады. Это были квалификационные старты по таким видам спорта, как слоупстайл, могул (лыжный фристайл) среди мужчин и женщин и командный турнир фигуристов. Эти виды спорта были включены в олимпийскую программу только в 2011 году, и если бы проводились после открытия соревнований, то могли существенно нарушить график.В медальном зачете первое место заняла команда России – 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей). Второе место завоевала Норвегия – 26 наград (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), третье место было у команды Канады – 25 наград (10 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей). В 2016 году экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью New York Times заявил, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх. После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – перепроверяла допинг-пробы с Игр в Сочи. Вторая комиссия, который возглавил экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, проверяла данные о возможном вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему.По итогам работы комиссии Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиад, Россия лишилась 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой) Игр в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). В феврале 2018 года членство Олимпийского комитета России в МОК было полностью восстановлено. Российские спортсмены были допущены к зимним играм-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе – "спортсмены-олимпийцы из России". Судьбу каждого будущего олимпийца должна была решить комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон. Именно она отвечала за приглашения атлетам на Олимпиаду, которые выдавали только после тщательного изучения допингового бэкграунда.1 февраля 2018 года спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившего их от участия в Олимпиадах и аннулировавшего их результаты на Играх в Сочи. По итогам решения CAS были восстановлены девять медалей Олимпиады-2014. Таким образом, в активе российской сборной стало 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей, Россия вернулась на первое место в медальном зачете. Также CAS частично удовлетворил апелляции еще 11 атлетов. Суд признал, что они виновны в нарушении антидопинговых правил, но заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм-2018 в Пхенчхане. При этом их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.Дела трех биатлонисток – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой – были рассмотрены позднее. В сентябре 2020 года CAS удовлетворил апелляции биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их отстранении от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Санкции со спортсменок были сняты, у Вилухиной сохраняется серебро Игр-2014 в спринте. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично: пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено на отстранение только от Олимпиады-2018, при этом решение о признании ее виновной в нарушении антидопинговых правил остается в силе. Таким образом, женская сборная России по биатлону в составе Романовой, Вилухиной, Зайцевой и Екатерины Шумиловой лишилась олимпийских серебряных медалей Сочи в эстафете.В марте 2022 года в Спортивном арбитражном суде (CAS) ожидаются слушания по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации.Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Из-за решения по Устюгову вся команда должна лишиться золотых наград. Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими – австрийцы, четвертыми – норвежцы. Из-за решения по Устюгову сборная России может лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи.XXIII Олимпийские зимние игры проходили с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В них приняли участие 2833 (1664 мужчины, 1169 женщин) спортсмена из 92 стран, было разыграно 102 комплекта наград. В олимпийскую программу были добавлены биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключен параллельный слалом в сноуборде. Сразу шесть стран впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх: самопровозглашенная Республика Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.Первое место в медальном зачете заняли спортсмены Норвегии – 39 наград (по 14 золотых и серебряных и 11 бронзовых медалей), второе место завоевала команда Германии – 31 награда (14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей), третье место было у команды Канады – 29 наград (11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей).XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Предстоящие игры примечательны тем, что соревнования пройдут сразу в трех кластерах – Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Соответственно, олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три.Всего будет разыграно 109 комплектов медалей – на семь больше, чем на зимних играх 2018 года в Пхенчхане. Новые дисциплины включены в программу соревнований по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду.В связи с пандемией коронавируса все участники Олимпиады будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

солт-лейк-сити

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справки, ричард макларен, солт-лейк-сити, кортина-д'ампеццо, московская антидопинговая лаборатория, международный союз биатлонистов (ibu), всемирное антидопинговое агентство (wada), олимпиада, олимпийские игры, пекин