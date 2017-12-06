МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета по участию России в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас поддаваться эмоциям неверно.

"Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции. В любом случае нам предстоит ответить еще на ряд вопросов. Для этого потребуются контакты с МОК, надо определить, кто и как будет вести эти контакты. Ряд технологических вопросов подлежит прояснению", — отметил он.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать решение Международного олимпийского комитета.

С такой инициативой выступили представители разных фракций нижней палаты парламента: зампред фракции "Справедливой России" Олег Нилов и вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, который отметил, что заявление должно быть основано на конкретных фактах и материалах тех дел, которые удастся получить.

"Вчера все мы, все избиратели, все болельщики нашей страны были свидетелями чудовищного по своей жестокости и жесткости Международного олимпийского комитета", — подчеркнул он.

Проект заявления обсудят в пятницу.

Что решил МОК?

Во вторник в Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). На нем обсуждали вопрос участия российских атлетов в Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане.

Комитет допустил на Игры отдельных российских атлетов, но только под олимпийским флагом. Они смогут принять участие как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. На их формах не будет российского флага, гимн страны также не прозвучит. Ни одного из членов российского Минспорта на Игры не пригласят.

Также Олимпийский комитет России должен будет внести 15 миллионов долларов для развития мировой антидопинговой системы. Таким образом, ОКР покроет расходы МОК на проведение расследования.

Примет ли Россия условия МОК, решат на олимпийском собрании 12 декабря.

Что доказали комиссии?

Комитет принял решение по итогам работы двух комиссий. Одна из них — во главе с Денисом Освальдом — перепроверяла допинг-пробы с Олимпийских Игр в Сочи.

По ее итогам у России отняли 11 наград, из-за чего страна потеряла первое место в общекомандном зачете.

Вторая комиссия, который возглавил экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, проверяла данные о возможном вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему.

Обе команды экспертов начали работать после расследования Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских атлетов.

По результатам работы, комиссии сообщили, что во время Олимпиады в Сочи были "системные манипуляции с допингом".

"Мы никогда не сталкивались с манипуляциями такого масштаба, и это привело к тому, что был нанесен беспрецедентный ущерб олимпийскому движению", — отметил Шпид.

Однако эксперты не нашли "никаких документированных, независимых и непредвзятых доказательств поддержки или осведомленности о "допинговой системе" высшими государственными органами власти РФ".

Кто наказан?

По решению МОК, вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

Также организация дисквалифицировала Олимпийский комитет России и приостановила членство его президента Александра Жукова в организации.

Жукова также сняли с поста главы координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Из нее исключили и главу оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрия Чернышенко.

Кого пустят?

На Олимпиаду в Южной Корее смогут поехать только те спортсмены, которых ранее не обвиняли в использовании допинга. Их выберет специальная коллегия под председательством главы Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнейрон.

Кроме того, в Пхенчхане перераспределят медали с Олимпиады-2014 в Сочи.

"Как бывший атлет я выражаю глубочайшие сожаления и сочувствую всем "чистым" атлетам, пострадавшим в ходе манипуляций", — отметил глава МОК Томас Бах.

Но, по его словам, нет причин для бойкота Олимпиады-2018 со стороны российских атлетов.

Как отреагировали в ОКР?

Комитет принял важное и противоречивое решение, заявил Жуков, добавив, что в нем есть положительные стороны и отрицательные.

"МОК допустил всех "чистых" спортсменов из России во всех видах спорта. Второй положительный момент — она будет называться олимпийские спортсмены России", — отметил он.

К отрицательным сторонам Жуков отнес выступление не под российским флагом и без гимна.

"Правда, это ограничение распространяется до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что все ограничения будут сняты до последнего дня Олимпиады, и тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом", — подчеркнул он.

По его словам, это решение не имеет прецедентов в олимпийской истории.

Все российские спортсмены, дисквалифицированные пожизненно, подадут иски в Спортивный арбитражный суд, заключил Жуков.

Что дальше?

Несмотря на решение МОК, членство ОКР в организации могут восстановить еще до закрытия Олимпиады в Южной Корее. Таким образом, спортсмены, выступавшие как "олимпийские атлеты России", получат возможность пройти на церемонии закрытия под своим флагом и услышать российский гимн.

В 2016 году МОК уже рассматривал вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в Рио из-за обвинений в допинговых нарушениях. Тогда сборная страны получила право выступать под своим флагом, от участия отстранили только сборную по легкой атлетике.