https://ria.ru/20220204/nikaragua-1770995962.html

Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа

Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа - РИА Новости, 04.02.2022

Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа

Закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:37

2022-02-04T07:37

2022-02-04T07:56

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МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.По словам дипломата, российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы.Дипломат отметил, что наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России."Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области", — пояснил собеседник агентства.Хохоликов заключил, что решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа — это суверенное право двух государств.

https://ria.ru/20220117/bazy-1768183409.html

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никарагуа, в мире, россия