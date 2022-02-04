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Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа
Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа - РИА Новости, 04.02.2022
Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа
Закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:37
2022-02-04T07:37
2022-02-04T07:56
никарагуа
в мире
россия
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МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.По словам дипломата, российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы.Дипломат отметил, что наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России."Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области", — пояснил собеседник агентства.Хохоликов заключил, что решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа — это суверенное право двух государств.
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никарагуа, в мире, россия
07:37 04.02.2022 (обновлено: 07:56 04.02.2022)
Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа
Посол Хохоликов: закон Никарагуа допускает военное присутствие России в стране
МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью", — заявил Хохоликов.
По словам дипломата, российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа
, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы.
"Особо подчеркну, что наше двустороннее сотрудничество в военной области не направлено против третьих стран", — сказал российский посол.
Дипломат отметил, что наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России
.
"Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области", — пояснил собеседник агентства.
Хохоликов заключил, что решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа — это суверенное право двух государств.