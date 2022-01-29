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Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США
Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США - РИА Новости, 29.01.2022
Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США
Правительство Никарагуа поддерживает право России, Ирана, Китая и Сирии на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО, заявил РИА... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T03:07
2022-01-29T03:07
в мире
сша
никарагуа
нато
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МАНАГУА, 29 янв - РИА Новости. Правительство Никарагуа поддерживает право России, Ирана, Китая и Сирии на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО, заявил РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Денис Монкада Колиндрес.По словам Монкады, несогласные с гегемонией Запада имеют право устанавливать пределы для военной активности, которая воспринимается ими как агрессия и дестабилизирующие действия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин. В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
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в мире, сша, никарагуа, нато, россия
03:07 29.01.2022
 
Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США

Глава МИД Никарагуа Колиндрес: Россия имеет право реагировать на военную экспансию США

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес
Министр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес. Архивное фото
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МАНАГУА, 29 янв - РИА Новости. Правительство Никарагуа поддерживает право России, Ирана, Китая и Сирии на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО, заявил РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Денис Монкада Колиндрес.
"Мы постоянно и всюду видим, как разные державы: США, Евросоюз, НАТО - нападают, окружают страны, которые имеют право иметь свои сферы безопасности, стабильности, международной безопасности, которая регулируется ООН в международном праве. Нет прав ни у одной страны, ни у какой державы окружать других своей армейской, военной, ядерной атрибутикой, ставя под угрозу их жизненную безопасность. Такие страны, как Россия, Иран, Сирия, как и Китай, имеют полное право (защищаться)", - сказал дипломат.
По словам Монкады, несогласные с гегемонией Запада имеют право устанавливать пределы для военной активности, которая воспринимается ими как агрессия и дестабилизирующие действия.
"Защищать себя от агрессоров - суверенное право наций, оно укрепляет сотрудничество, дружбу и братство Никарагуа с Россией, Кубой и Венесуэлой, а также других стран", - сказал Монкада после участия в церемонии, посвященной 169-й годовщине со дня рождения героя Никарагуа Хосе Марти в Манагуа.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин. В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.
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