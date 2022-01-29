https://ria.ru/20220129/nikaragua-1770093440.html

Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США

Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США - РИА Новости, 29.01.2022

Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США

Правительство Никарагуа поддерживает право России, Ирана, Китая и Сирии на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО, заявил РИА... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T03:07

2022-01-29T03:07

2022-01-29T03:07

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МАНАГУА, 29 янв - РИА Новости. Правительство Никарагуа поддерживает право России, Ирана, Китая и Сирии на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО, заявил РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Денис Монкада Колиндрес.По словам Монкады, несогласные с гегемонией Запада имеют право устанавливать пределы для военной активности, которая воспринимается ими как агрессия и дестабилизирующие действия.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин. В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.

https://ria.ru/20220128/dialog-1770046353.html

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в мире, сша, никарагуа, нато, россия