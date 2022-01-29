Никарагуа поддержало Россию в вопросе расширения военной инфраструктуры США
Глава МИД Никарагуа Колиндрес: Россия имеет право реагировать на военную экспансию США
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес
Министр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес. Архивное фото
МАНАГУА, 29 янв - РИА Новости. Правительство Никарагуа поддерживает право России, Ирана, Китая и Сирии на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО, заявил РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Денис Монкада Колиндрес.
"Мы постоянно и всюду видим, как разные державы: США, Евросоюз, НАТО - нападают, окружают страны, которые имеют право иметь свои сферы безопасности, стабильности, международной безопасности, которая регулируется ООН в международном праве. Нет прав ни у одной страны, ни у какой державы окружать других своей армейской, военной, ядерной атрибутикой, ставя под угрозу их жизненную безопасность. Такие страны, как Россия, Иран, Сирия, как и Китай, имеют полное право (защищаться)", - сказал дипломат.
По словам Монкады, несогласные с гегемонией Запада имеют право устанавливать пределы для военной активности, которая воспринимается ими как агрессия и дестабилизирующие действия.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин. В среду Лавров отмечал, что Путин в ходе недавних телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.