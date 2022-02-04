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Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае

Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае - РИА Новости, 04.02.2022

Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае

"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:12

2022-02-04T12:12

2022-02-04T12:49

экономика

китай

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роснефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, следует из списка документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай и сообщения "Роснефти"."Соглашение № 3 о внесении изменений в Договор купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая от 21 июня 2013 года между "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией"", - следует из списка документов.В сообщении "Роснефти" уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет."Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.Также "Роснефть" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2, сообщила пресс-служба "Роснефти"."Роснефть" подписала несколько документов с китайской стороной в ходе визита делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Пекин. В частности, под меморандумом о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития подписи поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян."Роснефть" и CNPC проработают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития, в частности: сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS). Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития", - говорится в сообщении компании. После появления сообщений о подписании ряда соглашений с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) акции "Роснефти" растут в цене на 5% на торгах пятницы, следует из данных торгов.К 12.25 мск акции "Роснефти" дорожают на 4,89%, до 596,8 рубля, а минутами ранее цена бумаги подскакивала до 606,75 рубля - максимума с 17 января.При этом индекс Мосбиржи прибавляет 2,1%.Высокие цены на нефть также оказывают поддержку росту котировок акций. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает сейчас на 1,2%, до 92,2 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220204/kitay-1771026956.html

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экономика, китай, россия, роснефть, казахстан, цены на нефть