Генсек НАТО назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха"
Генсек НАТО Столтенберг назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха", которая поспособствовала распространению свободы и демократии в Европе.
В интервью американскому телеканалу MSNBC его попросили прокомментировать совместное заявление России и Китая. В заявлении, принятом по итогам встречи российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, говорится, что обе страны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.
"Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе", - сказал Столтенберг.
Он заявил, что, когда речь заходит об отношении к расширению НАТО, на повестке на самом деле оказывается дилемма между свободой выбора независимых наций и возвращением к "эпохе сфер влияния великих держав". "Фундаментально это не об экспансии НАТО, это об уважении прав каждой суверенной нации выбирать собственный путь, в том числе решать, хотят ли они принадлежать НАТО или нет. НАТО уважает эти суверенные свободные решения. И НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в наши ряды", - сказал Столтенберг.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.