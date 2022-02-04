https://ria.ru/20220204/nato-1771154847.html

Генсек НАТО назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха"

Генсек НАТО назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха" - РИА Новости, 04.02.2022

Генсек НАТО назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха", которая поспособствовала распространению свободы и... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:47

2022-02-04T19:47

2022-02-04T19:47

си цзиньпин

владимир путин

россия

сша

нато

китай

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток "историей большого успеха", которая поспособствовала распространению свободы и демократии в Европе.В интервью американскому телеканалу MSNBC его попросили прокомментировать совместное заявление России и Китая. В заявлении, принятом по итогам встречи российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, говорится, что обе страны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран."Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе", - сказал Столтенберг.Он заявил, что, когда речь заходит об отношении к расширению НАТО, на повестке на самом деле оказывается дилемма между свободой выбора независимых наций и возвращением к "эпохе сфер влияния великих держав". "Фундаментально это не об экспансии НАТО, это об уважении прав каждой суверенной нации выбирать собственный путь, в том числе решать, хотят ли они принадлежать НАТО или нет. НАТО уважает эти суверенные свободные решения. И НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в наши ряды", - сказал Столтенберг.США и их союзники ответили отказом на требование России гарантировать нераспространение НАТО на восток, в том числе за счет Украины.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220204/nato-1771085124.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1771088880.html

https://ria.ru/20220204/nato-1771062877.html

россия

сша

китай

украина

восточная европа

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, владимир путин, россия, сша, нато, китай, в мире, украина, восточная европа, европа