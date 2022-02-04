Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/nato-1771102044.html
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг до окончания своего мандата будет полностью сосредоточен на исполнении своих функций в альянсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:55
2022-02-04T16:10
в мире
нато
йенс столтенберг
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг до окончания своего мандата будет полностью сосредоточен на исполнении своих функций в альянсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса."Полномочия генерального секретаря истекают 1 октября 2022 года. Столтенберг ясно дал понять, что до этого времени останется сосредоточен на выполнении своих обязанностей в НАТО", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе альянса добавили, что Столтенберг вернется в Норвегию, когда его преемник на посту главы Североатлантического альянса вступит в должность"Как ранее заявлял Столтенберг, он вернется в Норвегию после того, как его преемник на посту генерального секретаря вступит в должность. Он намерен вступить в должность главы Центробанка Норвегии к Новому году", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220204/stoltenberg-1771065775.html
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, йенс столтенберг, норвегия
15:55 04.02.2022 (обновлено: 16:10 04.02.2022)
 
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО

НАТО: Столтенберг будет сосредоточен на своих обязанностях до окончания мандата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг до окончания своего мандата будет полностью сосредоточен на исполнении своих функций в альянсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса.
"Полномочия генерального секретаря истекают 1 октября 2022 года. Столтенберг ясно дал понять, что до этого времени останется сосредоточен на выполнении своих обязанностей в НАТО", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе альянса добавили, что Столтенберг вернется в Норвегию, когда его преемник на посту главы Североатлантического альянса вступит в должность
"Как ранее заявлял Столтенберг, он вернется в Норвегию после того, как его преемник на посту генерального секретаря вступит в должность. Он намерен вступить в должность главы Центробанка Норвегии к Новому году", - сообщил собеседник агентства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
13:36
Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала