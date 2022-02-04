https://ria.ru/20220204/nato-1771102044.html
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг до окончания своего мандата будет полностью сосредоточен на исполнении своих функций в альянсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:55
2022-02-04T15:55
2022-02-04T16:10
в мире
нато
йенс столтенберг
норвегия
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг до окончания своего мандата будет полностью сосредоточен на исполнении своих функций в альянсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса."Полномочия генерального секретаря истекают 1 октября 2022 года. Столтенберг ясно дал понять, что до этого времени останется сосредоточен на выполнении своих обязанностей в НАТО", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе альянса добавили, что Столтенберг вернется в Норвегию, когда его преемник на посту главы Североатлантического альянса вступит в должность"Как ранее заявлял Столтенберг, он вернется в Норвегию после того, как его преемник на посту генерального секретаря вступит в должность. Он намерен вступить в должность главы Центробанка Норвегии к Новому году", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220204/stoltenberg-1771065775.html
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РИА Новости
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в мире, нато, йенс столтенберг, норвегия
15:55 04.02.2022 (обновлено: 16:10 04.02.2022)
Столтенберг пока будет сосредоточен на своих обязанностях генсека НАТО
НАТО: Столтенберг будет сосредоточен на своих обязанностях до окончания мандата
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг до окончания своего мандата будет полностью сосредоточен на исполнении своих функций в альянсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее правительство Норвегии
приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
на должность главы ЦБ
после того, как он уйдет с поста руководителя альянса.
"Полномочия генерального секретаря истекают 1 октября 2022 года. Столтенберг ясно дал понять, что до этого времени останется сосредоточен на выполнении своих обязанностей в НАТО
", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе альянса добавили, что Столтенберг вернется в Норвегию, когда его преемник на посту главы Североатлантического альянса вступит в должность
"Как ранее заявлял Столтенберг, он вернется в Норвегию после того, как его преемник на посту генерального секретаря вступит в должность. Он намерен вступить в должность главы Центробанка Норвегии к Новому году", - сообщил собеседник агентства.