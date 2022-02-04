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Натовский генерал пришел в ужас от перехода европейских политиков на сторону Путина
Экс-замглавы разведки НАТО пожаловался на "людей Путина" в Европе - РИА Новости, 04.02.2022
Натовский генерал пришел в ужас от перехода европейских политиков на сторону Путина
Бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире польской радиостанции RMF FM раскритиковал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:00
2022-02-04T03:00
виктор орбан
сергей лавров
владимир путин
сша
киев
россия
нато
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире польской радиостанции RMF FM раскритиковал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.По его мнению, такими действиями венгерский политик якобы "намерено раскалывает" Североатлантический альянс.При этом польский генерал ответил положительно на вопрос собеседника о наличии у президента России Владимира Путина "своих людей" в Европе."Меня также крайне огорчило, что сначала он встречался с главой польского правительства (Матеушем. — Прим. ред.) Моравецким, а на следующий — поехал в Москву "с отчетом" о тех встречах, которые проходили в том числе в Мадриде с участием Марин Ле Пен", — посетовал экс-замглавы разведки НАТО.Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве и заявил, что в ходе переговоров не увидел у российского лидера "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В России заявляли, что Вашингтон и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211128/litsemerie-1761100793.html
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виктор орбан, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, россия, нато, в мире, венгрия, польша
03:00 04.02.2022
 
Экс-замглавы разведки НАТО пожаловался на "людей Путина" в Европе

Экс-замглавы разведки НАТО Стружик: визит Виктора Орбана в Москву раскалывает альянс и ЕС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик в эфире польской радиостанции RMF FM раскритиковал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.
По его мнению, такими действиями венгерский политик якобы "намерено раскалывает" Североатлантический альянс.
"Раньше Орбан старался в какой-то мере расколоть ЕС, а теперь он старается расколоть НАТО. Следует отреагировать хотя бы в форме заявления генерального секретаря (Йенса. — Прим. ред.) Столтенберга. Официальных процедур, которые бы позволили как-то наказать Венгрию или обратить внимание, что она действует неверно, конечно, нет. В этом состоит проблема", — считает Стружик.
При этом польский генерал ответил положительно на вопрос собеседника о наличии у президента России Владимира Путина "своих людей" в Европе.
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"Меня также крайне огорчило, что сначала он встречался с главой польского правительства (Матеушем. — Прим. ред.) Моравецким, а на следующий — поехал в Москву "с отчетом" о тех встречах, которые проходили в том числе в Мадриде с участием Марин Ле Пен", — посетовал экс-замглавы разведки НАТО.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве и заявил, что в ходе переговоров не увидел у российского лидера "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины.
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Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В России заявляли, что Вашингтон и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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Виктор ОрбанСергей ЛавровВладимир ПутинСШАКиевРоссияНАТОВ миреВенгрияПольша
 
 
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