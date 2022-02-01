https://ria.ru/20220201/agressiya-1770577120.html

Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений к агрессии против Украины

Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений к агрессии против Украины - РИА Новости, 01.02.2022

Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений к агрессии против Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ не увидел у Владимира Путина "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:27

2022-02-01T21:27

2022-02-01T21:27

дмитрий песков

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киев

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венгрия

украина

виктор орбан

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ не увидел у Владимира Путина "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины."Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен", - ответил Орбан на вопрос журналиста "России 24" Павла Зарубина, верит ли Орбан в возможную агрессию России против Украины.Венгерский лидер также добавил, что "мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого - не думаю, что произойдет что-то резкое".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html

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киев

сша

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дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин