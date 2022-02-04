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В МИД предупредили об ответе на санкции Британии против российских СМИ
В МИД предупредили об ответе на санкции Британии против российских СМИ - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД предупредили об ответе на санкции Британии против российских СМИ
Россия ответит, если Британия примет санкционные меры в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:34
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россия
великобритания
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия ответит, если Британия примет санкционные меры в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава британского МИД, госпожа Лиз Трасс, не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ... Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать. Нас научили отвечать", - сказала Захарова на брифинге."Поэтому, если это случится и какие-то санкции будут применяться в отношении российских СМИ, вы уж не обессудьте там, у нас будут основания для адресной ответной реакции", - отметила она.Ранее глава британского МИД написала в Twitter, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html
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россия, великобритания, в мире, лиз трасс, лондон
12:34 04.02.2022 (обновлено: 14:02 04.02.2022)
 
В МИД предупредили об ответе на санкции Британии против российских СМИ

Захарова: Москва ответит, если Лондон введет санкции против российских СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия ответит, если Британия примет санкционные меры в отношении российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глава британского МИД, госпожа Лиз Трасс, не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ... Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать. Нас научили отвечать", - сказала Захарова на брифинге.
"Поэтому, если это случится и какие-то санкции будут применяться в отношении российских СМИ, вы уж не обессудьте там, у нас будут основания для адресной ответной реакции", - отметила она.
Ранее глава британского МИД написала в Twitter, что Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 19:21
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW
 
РоссияВеликобританияВ миреЛиз ТрассЛондон
 
 
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