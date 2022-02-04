https://ria.ru/20220204/mery-1771184976.html

Постпредство назвало реакцию ОБСЕ на меры против DW непрофессиональной

Постпредство назвало реакцию ОБСЕ на меры против DW непрофессиональной - РИА Новости, 05.02.2022

Постпредство назвало реакцию ОБСЕ на меры против DW непрофессиональной

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру проявила крайний непрофессионализм, комментируя ситуацию с телеканалом Deutsche Welle, заявили в... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-04T23:34

2022-02-04T23:34

2022-02-05T00:12

в мире

москва

россия

обсе

тереза рибейру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770900434_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_547eaf817e74c2143685e7e3bba64682.jpg

ВЕНА, 4 фев — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру проявила крайний непрофессионализм, комментируя ситуацию с телеканалом Deutsche Welle, заявили в постпредстве России.Так, Рибейру назвала принятые Москвой меры несоразмерными и обусловленными политическими мотивами. Она призвала российские власти пересмотреть свой подход. При этом Рибейру никак не отреагировала на решение Берлина прекратить вещание телеканала RT DE.Это заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ возмутило российское постпредство.В российской миссии отметили, что Рибейру обошла молчанием запрет на вещание RT DE в ФРГ — факт грубого попрания германскими властями фундаментальных для ОБСЕ принципов свободы выражения мнения и доступа к информации, однако она "немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны"."В 1997 году Германия стояла у истоков создания института Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, постулируя свою приверженность медиаплюрализму. 25 лет спустя Берлин со всей очевидностью встал на путь агрессивной информационной цензуры печати. Но офис Представителя, во всей видимости, продолжает отрабатывать свое существование. Печально. Сделаем серьезные выводы", — заключили в постпредстве.Накануне стало известно, что российские власти предписали германской телекомпании Deutsche Welle закрыть свой корпункт в России, лишили аккредитаций всех его сотрудников и прекратили спутниковое и иное вещание канала на территории страны. В МИД подчеркнули, что это решение стало ответом на блокировку RT DE германским медиарегулятором. Как отмечал источник РИА Новости на Смоленской площади, главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Москву предложили пути выхода из кризисной ситуации, но Берлин отказался это обсуждать.Первого февраля комиссия по регистрации и надзору немецкого регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вещать на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание "RT на немецком" (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию. В конце декабря глава сербского регулятора REM Оливера Зекич подтвердила, что лицензия получена на законных основаниях, канал выполнил все требования, а претензии Германии имеют политические мотивы.

https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, обсе, тереза рибейру