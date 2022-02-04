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Представитель ОБСЕ по СМИ сочла меры России против DW "несоразмерными"
Представитель ОБСЕ по СМИ сочла меры России против DW "несоразмерными" - РИА Новости, 04.02.2022
Представитель ОБСЕ по СМИ сочла меры России против DW "несоразмерными"
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала Россию пересмотреть меры в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle и обеспечить... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:26
2022-02-04T22:38
в мире
мид германии
россия
берлин (город)
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала Россию пересмотреть меры в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle и обеспечить возможность журналистов выполнять свои обязанности, при этом на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE она никак не отреагировала."Введение ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ. Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить, чтобы профессионалы СМИ могли продолжать выполнять свою важную общественную роль", - говорится в заявлении Рибейру, распространённом пресс-службой ОБСЕ.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Постпредство России призывало Рибейру отреагировать на запрет вещания RT DE в Германии, но публичной реакции так и не последовало.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770959786.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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в мире, мид германии, россия, берлин (город)
22:26 04.02.2022 (обновлено: 22:38 04.02.2022)
 
Представитель ОБСЕ по СМИ сочла меры России против DW "несоразмерными"

Представитель ОБСЕ по СМИ Рибейру сочла меры России против DW "несоразмерными"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала Россию пересмотреть меры в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle и обеспечить возможность журналистов выполнять свои обязанности, при этом на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE она никак не отреагировала.
"Введение ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ. Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить, чтобы профессионалы СМИ могли продолжать выполнять свою важную общественную роль", - говорится в заявлении Рибейру, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 20:48
Захарова назвала просьбу Cоюза журналистов ФРГ из-за мер против DW смешной
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Постпредство России призывало Рибейру отреагировать на запрет вещания RT DE в Германии, но публичной реакции так и не последовало.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
 
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