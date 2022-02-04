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В Белоруссии возбудили дело о взятке против оппозиционера Латушко
В Белоруссии возбудили дело о взятке против оппозиционера Латушко - РИА Новости, 04.02.2022
В Белоруссии возбудили дело о взятке против оппозиционера Латушко
Против белорусского оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов в Польшу, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 2012... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:30
2022-02-04T17:09
в мире
белоруссия
павел латушко
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Против белорусского оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов в Польшу, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 2012 году, когда он был министром культуры, сообщается в пятницу в Telegram-канале комитета госконтроля страны."Департаментом финансовых расследований (комитета госконтроля – ред.) возбуждено уголовное дело в отношении Латушко по факту получения взятки", - говорится в сообщении.Отмечается, что "органами финансовых расследований комитета госконтроля в ходе проведения проверочных мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, направленных на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов, установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета"."В ходе проверочных мероприятий от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко в размере 10 тысяч долларов США. В результате был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы", - говорится в сообщении.В сообщении обращается внимание на то, что данная компания не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета. "В последующем департаментом по кинематографии министерства культуры с данной компанией был заключен договор и произведено финансирование производства кинопроекта", - говорится там.Согласно белорусскому уголовному кодексу, по статье, по которой возбуждено дело против Латушко, грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.В декабре генпрокуратура Белоруссии сообщала, что возбудила уголовное дело в отношении Латушко по статье "превышение власти или служебных полномочий". Это дело также касается периода, когда Латушко был министром культуры. По данным генпрокуратуры, в 2012 году он посодействовал финансированию из бюджета "заведомо невостребованных кинопроектов", чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.Латушко является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководит созданным по его инициативе Народным антикризисным управлением. Он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220203/protasevich-1770888964.html
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в мире, белоруссия, павел латушко, александр лукашенко, кгб белоруссии
16:30 04.02.2022 (обновлено: 17:09 04.02.2022)
 
В Белоруссии возбудили дело о взятке против оппозиционера Латушко

В Белоруссии возбудили дело о получении взятки в 2012 году против оппозиционера Латушко

© РИА Новости / Лех Сохацки / Перейти в фотобанкРуководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко
Руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Лех Сохацки
Перейти в фотобанк
Руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Против белорусского оппозиционера Павла Латушко, выехавшего после президентских выборов в Польшу, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 2012 году, когда он был министром культуры, сообщается в пятницу в Telegram-канале комитета госконтроля страны.
"Департаментом финансовых расследований (комитета госконтроля – ред.) возбуждено уголовное дело в отношении Латушко по факту получения взятки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "органами финансовых расследований комитета госконтроля в ходе проведения проверочных мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, направленных на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов, установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета".
"В ходе проверочных мероприятий от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Латушко в размере 10 тысяч долларов США. В результате был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы", - говорится в сообщении.
В сообщении обращается внимание на то, что данная компания не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета. "В последующем департаментом по кинематографии министерства культуры с данной компанией был заключен договор и произведено финансирование производства кинопроекта", - говорится там.
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Согласно белорусскому уголовному кодексу, по статье, по которой возбуждено дело против Латушко, грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности.
В декабре генпрокуратура Белоруссии сообщала, что возбудила уголовное дело в отношении Латушко по статье "превышение власти или служебных полномочий". Это дело также касается периода, когда Латушко был министром культуры. По данным генпрокуратуры, в 2012 году он посодействовал финансированию из бюджета "заведомо невостребованных кинопроектов", чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.
Латушко является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководит созданным по его инициативе Народным антикризисным управлением. Он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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