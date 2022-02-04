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Более 800 детей-сирот Подмосковья получат квартиру с ремонтом в 2022 году
Более 800 детей-сирот Подмосковья получат квартиру с ремонтом в 2022 году - РИА Новости, 04.02.2022
Более 800 детей-сирот Подмосковья получат квартиру с ремонтом в 2022 году
Более 830 детей-сирот в Московской области получат собственное жилье с ремонтом этом году, сообщает региональное минсоцразвития. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:05
2022-02-04T14:05
2022-02-04T14:05
новости подмосковья
жилье
общество
московская область (подмосковье)
сироты
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 830 детей-сирот в Московской области получат собственное жилье с ремонтом этом году, сообщает региональное минсоцразвития."Мы продолжаем программу по обеспечению детей-сирот собственным жильем. В прошлом году 791 сирота получил собственную квартиру. В планах на этот год - обеспечить собственным жильем еще 834 ребенка-сироты", - приводятся в пресс-релизе слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.Все квартиры выдаются уже с ремонтом - можно сразу же заселяться, добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210921/siroty-1751189859.html
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жилье, общество, московская область (подмосковье), сироты