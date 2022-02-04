https://ria.ru/20220204/kvartiry-1771073972.html

Более 800 детей-сирот Подмосковья получат квартиру с ремонтом в 2022 году

Более 800 детей-сирот Подмосковья получат квартиру с ремонтом в 2022 году - РИА Новости, 04.02.2022

Более 800 детей-сирот Подмосковья получат квартиру с ремонтом в 2022 году

Более 830 детей-сирот в Московской области получат собственное жилье с ремонтом этом году, сообщает региональное минсоцразвития. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:05

2022-02-04T14:05

2022-02-04T14:05

новости подмосковья

жилье

общество

московская область (подмосковье)

сироты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 830 детей-сирот в Московской области получат собственное жилье с ремонтом этом году, сообщает региональное минсоцразвития."Мы продолжаем программу по обеспечению детей-сирот собственным жильем. В прошлом году 791 сирота получил собственную квартиру. В планах на этот год - обеспечить собственным жильем еще 834 ребенка-сироты", - приводятся в пресс-релизе слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.Все квартиры выдаются уже с ремонтом - можно сразу же заселяться, добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210921/siroty-1751189859.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, общество, московская область (подмосковье), сироты