https://ria.ru/20220204/krym-1771008540.html

Экс-глава дирекции по ФЦП рассказал, какие инвестиции нужны Крыму

Экс-глава дирекции по ФЦП рассказал, какие инвестиции нужны Крыму - РИА Новости, 04.02.2022

Экс-глава дирекции по ФЦП рассказал, какие инвестиции нужны Крыму

Крыму нужны инвестиции, которые создают новую экономику, но не разрушают природу и культуру, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор дирекции по... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:47

2022-02-04T09:47

2022-02-04T11:06

экономика

республика крым

андрей никитченко

инвестиции

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Крыму нужны инвестиции, которые создают новую экономику, но не разрушают природу и культуру, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор дирекции по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года" с 2016 по 2021 год Андрей Никитченко."Крыму действительно необходимы инвестиции, но не любой ценой: нужны правильные инвестиции, которые создают новую экономику, новую налогооблагаемую базу, делают финансовое положение региона устойчивым, привлекают и развивают человеческий капитал. И при этом не разрушают природу и сохраняют уникальную культурную среду. Но такой капитал требователен, он задает планку развития", - сказал Никитченко.По его словам, инвесторы, которые обладают нужными знаниями и деньгами, тоже чего-то ожидают: им необходима новая конфигурация возможностей и перспектив как на уровне стратегии, так и на уровне проектов.Читайте полный текст интервью Андрея Никитченко >>

https://ria.ru/20220204/krym-1771002767.html

республика крым

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экономика, республика крым, андрей никитченко, инвестиции