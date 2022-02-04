https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771079571.html

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, заявил Собянин

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, заявил Собянин - РИА Новости, 04.02.2022

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, заявил Собянин

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил журналистам мэр Сергей Собянин. Он осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О. М... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:28

2022-02-04T14:28

2022-02-04T15:41

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил журналистам мэр Сергей Собянин. Он осмотрел коронавирусный стационар ГКБ номер 15 имени О. М. Филатова и строящийся новый скоропомощной комплекс."В день диагностируем 25-26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тысяч — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались", — сказал он.По словам мэра, сейчас в Москве развернуто 15,8 тысяч коек для больных COVID-19.Число госпитализаций достигло 1,6 тысячи человек в день и незначительно увеличивается. Но, отметил Собянин, с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти. Всего в городе пациентов принимают более 20 больниц, при этом власти запускают и резервные мощности."Думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса. Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе", — сказал мэр, обращаясь к коллективу больницы имени Филатова.Лечение беременныхМэр Москвы напомнил, что больница работает и с роженицами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.Главврач Валерий Вечорко, со своей стороны, добавил, что за два года у них пролечились более 5,5 тысячи беременных и родильниц. "Более полугода работает дневной стационар для беременных <...> За эти два года в нашем ковидном роддоме родилось 1,7 тысячи детей", — сказал он.Больница имени Филатова одной из первых городских клиник включилась в борьбу с COVID-19. С 27 марта 2020 года она функционирует как коронавирусный стационара. За это время он принял свыше 77 тысяч пациентов. С июля 2021-го в роддоме дополнительно развернули стационар кратковременного пребывания на 10 коек для беременных с COVID-19, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. За первые полгода работы там прошли лечение более 1200 пациенток.НеотложкаВ 2023 году в больнице имени Филатова планируется открыть скоропомощной корпус, рассказал также Собянин."Тут будет шесть операционных. Этот корпус увеличит пропускную способность и возможности", — сказал он.Строительство начали в третьем квартале 2020 года. Корпус будет рассчитан на 200 неотложных пациентов в сутки, которые смогут получить всю необходимую помощь.Кроме того, скоропомощные комплексы возводятся на базе других городских стационаров: НИИ скорой помощи имени Склифосовского, больниц имени Боткина, Буянова и Вересаева.За минувшие сутки в Москве заразились коронавирусом чуть более 25 тысяч человек, 1646 потребовалась госпитализация, умерли 79 пациентов. Всего с начала пандемии в столице выявили 2 454 591 случай COVID-19, число летальных исходов достигло 39 271.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

https://ria.ru/20220203/putin-1770935890.html

https://ria.ru/20220117/protivopokazaniya-1768279365.html

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