https://ria.ru/20220204/korabli-1770989423.html

В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей

В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей - РИА Новости, 04.02.2022

В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей

Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T05:09

2022-02-04T05:09

2022-02-04T05:09

россия

вмф рф

атлантический океан

средиземное море

сирия

безопасность

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ТАРТУС (Сирия), 4 фев - РИА Новости. Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.Большие десантные корабли проекта 11711 ("Петр Моргунов") и 775 ("Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и Калининград") предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова.Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего в них планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770407897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/ucheniya-1769656080.html

https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html

россия

атлантический океан

средиземное море

сирия

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россия, вмф рф, атлантический океан, средиземное море, сирия, безопасность