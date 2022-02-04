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В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей
В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей - РИА Новости, 04.02.2022
В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей
Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T05:09
2022-02-04T05:09
россия
вмф рф
атлантический океан
средиземное море
сирия
безопасность
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ТАРТУС (Сирия), 4 фев - РИА Новости. Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.Большие десантные корабли проекта 11711 ("Петр Моргунов") и 775 ("Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и Калининград") предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова.Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего в них планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770407897.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/ucheniya-1769656080.html
https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html
россия
атлантический океан
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россия, вмф рф, атлантический океан, средиземное море, сирия, безопасность
05:09 04.02.2022
 
В Сирию прибыл отряд из шести российских военных кораблей

В сирийский Тартус прибыл отряд из шести российских военных кораблей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов"
Большой десантный корабль Пётр Моргунов - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой десантный корабль "Пётр Моргунов". Архивное фото
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ТАРТУС (Сирия), 4 фев - РИА Новости. Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград" завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль", - говорится в сообщении.
В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.
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Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.
Большие десантные корабли проекта 11711 ("Петр Моргунов") и 775 ("Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и Калининград") предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова.
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Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.
Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего в них планируется задействовать свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
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