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Теть, ты в ЦРУ работаешь. Элита Америки взбесила украинцев одной фразой
Украинцы разочаровались в США из-за "вредного совета" - РИА Новости, 04.02.2022
Теть, ты в ЦРУ работаешь. Элита Америки взбесила украинцев одной фразой
Украинских пользователей Twitter расстроил "совет" конгрессвумен Элиссы Слоткин на случай возникновения "угрозы со стороны России". РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:45
2022-02-04T17:11
в мире
россия
сша
нато
украина
ситуация на украине
киев
соцсети
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинских пользователей Twitter расстроил "совет" конгрессвумен Элиссы Слоткин на случай возникновения "угрозы со стороны России".В своем блоге бывшая работница ЦРУ обратилась к жителям Украины с призывом "везде носить с собой телефоны", чтобы наводнить интернет снимками и видеозаписями, способными "смутить россиян".Увидевшие совет украинцы сочли высказывание Слоткин предательством со стороны Вашингтона, который ранее отмечал, что не готов "воевать за Киев"."Самая "американская" фраза, что я когда-либо слышала", — расстроились в комментариях."Это она только что попросила украинцев пристыдить Россию тиктоками?" — написал один из них."Женщина, ты же в ЦРУ работала. У вас есть спутники, спецагенты, ручки с ядовитыми дротиками, а вы просите делать фото тетю Валю, у которой на морозе телефон отключается", — пофантазировала другая пользовательница."Вот это настоящая военная стратегия, 2022 год на дворе. Смущайте врагов в интернете!" — возмутился читатель.Некоторые также предположили, что вместо военной помощи США пришлют украинцам зарядные устройства для телефонов.Американская сторона в последние дни все чаще обращается к теме видеофиксации "происходящего на Украине". Накануне Госдеп попытался обвинить Россию в подготовке "фейкового" видео украинского нападения. Журналисты просили заявившего об этом пресс-секретаря Неда Прайса представить какие-либо доказательства, однако в ответ получили предложение поверить на слово американскому правительству и в случае недовольства искать "утешения" в российской информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, посоветовал в таких вопросах "не верить никому, особенно Госдепу", а глава МИД Сергей Лавров назвал эти обвинения бредом.Москва также неоднократно подчеркивала, что страна не несет ни для кого угрозы, а подобные вбросы подталкивают Киев к военным авантюрам, а также служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ.
https://ria.ru/20220204/berbok-1771075945.html
https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html
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в мире, россия, сша, нато, украина, ситуация на украине, киев, соцсети
16:45 04.02.2022 (обновлено: 17:11 04.02.2022)
 
Украинцы разочаровались в США из-за "вредного совета"

Украинские пользователи Twitter: США предлагают нам нападать на Россию в соцсетях

© REUTERS / Valentyn OgirenkoГосударственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве
Государственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Государственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинских пользователей Twitter расстроил "совет" конгрессвумен Элиссы Слоткин на случай возникновения "угрозы со стороны России".
В своем блоге бывшая работница ЦРУ обратилась к жителям Украины с призывом "везде носить с собой телефоны", чтобы наводнить интернет снимками и видеозаписями, способными "смутить россиян".
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Увидевшие совет украинцы сочли высказывание Слоткин предательством со стороны Вашингтона, который ранее отмечал, что не готов "воевать за Киев".
"Самая "американская" фраза, что я когда-либо слышала", — расстроились в комментариях.
"Это она только что попросила украинцев пристыдить Россию тиктоками?" — написал один из них.
"Женщина, ты же в ЦРУ работала. У вас есть спутники, спецагенты, ручки с ядовитыми дротиками, а вы просите делать фото тетю Валю, у которой на морозе телефон отключается", — пофантазировала другая пользовательница.
"Вот это настоящая военная стратегия, 2022 год на дворе. Смущайте врагов в интернете!" — возмутился читатель.
Некоторые также предположили, что вместо военной помощи США пришлют украинцам зарядные устройства для телефонов.
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Москва также неоднократно подчеркивала, что страна не несет ни для кого угрозы, а подобные вбросы подталкивают Киев к военным авантюрам, а также служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ.
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