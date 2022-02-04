Теть, ты в ЦРУ работаешь. Элита Америки взбесила украинцев одной фразой

16:45 04.02.2022 (обновлено: 17:11 04.02.2022)
Украинцы разочаровались в США из-за "вредного совета"
Украинские пользователи Twitter: США предлагают нам нападать на Россию в соцсетях
© REUTERS / Valentyn OgirenkoГосударственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве
Государственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинских пользователей Twitter расстроил "совет" конгрессвумен Элиссы Слоткин на случай возникновения "угрозы со стороны России".
В своем блоге бывшая работница ЦРУ обратилась к жителям Украины с призывом "везде носить с собой телефоны", чтобы наводнить интернет снимками и видеозаписями, способными "смутить россиян".
Увидевшие совет украинцы сочли высказывание Слоткин предательством со стороны Вашингтона, который ранее отмечал, что не готов "воевать за Киев".
"Самая "американская" фраза, что я когда-либо слышала", — расстроились в комментариях.
"Это она только что попросила украинцев пристыдить Россию тиктоками?" — написал один из них.
"Женщина, ты же в ЦРУ работала. У вас есть спутники, спецагенты, ручки с ядовитыми дротиками, а вы просите делать фото тетю Валю, у которой на морозе телефон отключается", — пофантазировала другая пользовательница.
"Вот это настоящая военная стратегия, 2022 год на дворе. Смущайте врагов в интернете!" — возмутился читатель.
Некоторые также предположили, что вместо военной помощи США пришлют украинцам зарядные устройства для телефонов.
Американская сторона в последние дни все чаще обращается к теме видеофиксации "происходящего на Украине". Накануне Госдеп попытался обвинить Россию в подготовке "фейкового" видео украинского нападения. Журналисты просили заявившего об этом пресс-секретаря Неда Прайса представить какие-либо доказательства, однако в ответ получили предложение поверить на слово американскому правительству и в случае недовольства искать "утешения" в российской информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, посоветовал в таких вопросах "не верить никому, особенно Госдепу", а глава МИД Сергей Лавров назвал эти обвинения бредом.
Москва также неоднократно подчеркивала, что страна не несет ни для кого угрозы, а подобные вбросы подталкивают Киев к военным авантюрам, а также служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ.