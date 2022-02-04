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Теть, ты в ЦРУ работаешь. Элита Америки взбесила украинцев одной фразой

Украинцы разочаровались в США из-за "вредного совета" - РИА Новости, 04.02.2022

Теть, ты в ЦРУ работаешь. Элита Америки взбесила украинцев одной фразой

Украинских пользователей Twitter расстроил "совет" конгрессвумен Элиссы Слоткин на случай возникновения "угрозы со стороны России". РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:45

2022-02-04T16:45

2022-02-04T17:11

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинских пользователей Twitter расстроил "совет" конгрессвумен Элиссы Слоткин на случай возникновения "угрозы со стороны России".В своем блоге бывшая работница ЦРУ обратилась к жителям Украины с призывом "везде носить с собой телефоны", чтобы наводнить интернет снимками и видеозаписями, способными "смутить россиян".Увидевшие совет украинцы сочли высказывание Слоткин предательством со стороны Вашингтона, который ранее отмечал, что не готов "воевать за Киев"."Самая "американская" фраза, что я когда-либо слышала", — расстроились в комментариях."Это она только что попросила украинцев пристыдить Россию тиктоками?" — написал один из них."Женщина, ты же в ЦРУ работала. У вас есть спутники, спецагенты, ручки с ядовитыми дротиками, а вы просите делать фото тетю Валю, у которой на морозе телефон отключается", — пофантазировала другая пользовательница."Вот это настоящая военная стратегия, 2022 год на дворе. Смущайте врагов в интернете!" — возмутился читатель.Некоторые также предположили, что вместо военной помощи США пришлют украинцам зарядные устройства для телефонов.Американская сторона в последние дни все чаще обращается к теме видеофиксации "происходящего на Украине". Накануне Госдеп попытался обвинить Россию в подготовке "фейкового" видео украинского нападения. Журналисты просили заявившего об этом пресс-секретаря Неда Прайса представить какие-либо доказательства, однако в ответ получили предложение поверить на слово американскому правительству и в случае недовольства искать "утешения" в российской информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, посоветовал в таких вопросах "не верить никому, особенно Госдепу", а глава МИД Сергей Лавров назвал эти обвинения бредом.Москва также неоднократно подчеркивала, что страна не несет ни для кого угрозы, а подобные вбросы подталкивают Киев к военным авантюрам, а также служат оправданием для США и НАТО, стремящихся нарастить свои силы у российских границ.

https://ria.ru/20220204/berbok-1771075945.html

https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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