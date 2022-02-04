https://ria.ru/20220204/kitay-1771026956.html
Китай и Россия служат опорой для сплочения мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия служат опорой для сплочения мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.02.2022
Китай и Россия служат опорой для сплочения мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия совместными усилиями проводят в жизнь подлинную многосторонность и служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов, заявил председатель... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:10
2022-02-04T11:10
2022-02-04T11:42
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай и Россия совместными усилиями проводят в жизнь подлинную многосторонность и служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Совместными усилиями (страны) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства", — сказал китайский лидер в начале встречи с Путиным.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем.Президент РФ, находящийся с визитом в Китае, после переговоров планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.
https://rsport.ria.ru/20220204/putin-1771003514.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай
11:10 04.02.2022 (обновлено: 11:42 04.02.2022)
Китай и Россия служат опорой для сплочения мира, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин на встрече с Путиным: Китай и Россия служат опорой для преодоления кризисов