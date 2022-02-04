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Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы - РИА Новости, 04.02.2022
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:55
2022-02-04T10:55
2022-02-04T11:04
в мире
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем."Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений", - сказал китайский лидер в начале встречи с Путиным.Президент РФ, находящийся с визитом в Китае, после переговоров планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
10:55 04.02.2022 (обновлено: 11:04 04.02.2022)
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы
Председатель КНР Си Цзиньпин: взаимодоверие Пекина и Москвы продолжает крепнуть