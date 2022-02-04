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Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы - РИА Новости, 04.02.2022
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:55
2022-02-04T11:04
в мире
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем."Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений", - сказал китайский лидер в начале встречи с Путиным.Президент РФ, находящийся с визитом в Китае, после переговоров планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.
https://ria.ru/20220204/otnosheniya-1771021907.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
10:55 04.02.2022 (обновлено: 11:04 04.02.2022)
 
Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы

Председатель КНР Си Цзиньпин: взаимодоверие Пекина и Москвы продолжает крепнуть

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе
Государственные флаги России и Китая на столе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем.
"Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений", - сказал китайский лидер в начале встречи с Путиным.
Президент РФ, находящийся с визитом в Китае, после переговоров планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:51
Путин назвал взаимоотношения России и Китая хорошим примером развития
 
В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайРоссия
 
 
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