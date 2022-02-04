https://ria.ru/20220204/kitay-1771023066.html

Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы

Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы - РИА Новости, 04.02.2022

Си Цзиньпин заявил об укреплении взаимодоверия Пекина и Москвы

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:55

2022-02-04T10:55

2022-02-04T11:04

в мире

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию коронавируса, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем."Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений", - сказал китайский лидер в начале встречи с Путиным.Президент РФ, находящийся с визитом в Китае, после переговоров планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.

https://ria.ru/20220204/otnosheniya-1771021907.html

китай

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия