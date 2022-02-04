https://ria.ru/20220204/karty-1771135707.html

Кредитная карта: как пользоваться и не переплачивать - советы экспертов

Кредитная карта: что это такое, как ей пользоваться, какие условия и проценты

Кредитная карта: как пользоваться и не переплачивать - советы экспертов

Кредитные карты зачастую имеют более выгодные условия, чем обычный потребительский кредит. Это делает их более привлекательными для оплаты срочных покупок, но... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:45

2022-02-04T18:45

2022-02-04T18:48

кредитные карты

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россия

деньги

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кредитные карты зачастую имеют более выгодные условия, чем обычный потребительский кредит. Это делает их более привлекательными для оплаты срочных покупок, но неправильное использование может привести к финансовым потерям: высокие проценты приведут к серьезной переплате. О том, каких правил необходимо придерживаться, как можно оформить кредитную карту и какой банк выбрать – в материале РИА Новости.Кредитная картаКредитная карта – это один из самых популярных банковских продуктов. Кто-то ее оформляет целенаправленно, кому-то банк дает такую карту как дополнение к зарплатной или дебетовой. При этом мнения по поводу "кредитки" разнятся: некоторые пользуются ей постоянно и считают отличным способом покрывать внезапные расходы, иные не доверяют и считают ее опасной.Как выглядитКредитная карта может быть виртуальной и физической. Первый вариант "хранится" в приложении банка, ею можно расплачиваться в интернете или в обычных магазинах, приложив телефон к терминалу (при наличии в гаджете технологии NFC). Физическая карта внешне практически ничем не отличается от обычной дебетовой. На лицевой части указаны номер, имя и фамилия владельца (если карта именная), срок действия и значок платежной системы (Visa, MasterCard, МИР). На обратной стороне – CVC/CVV код. Единственное визуальное отличие – это маленькая надпись: "Credit", на обычных картах указано "Debit".Отличие от дебетовойКредитная и дебетовая карты – это два совершенно разных банковских продукта. Их главные отличия:История созданияНачало зарождения кредитной системы можно отнести еще к древним временам, но предшественники современных "кредиток" появились еще в начале XX века. Тогда это были металлические жетоны, который выдавались постоянным клиентам магазинов. Далее появились карточки, на которых делались пометки о долге, после них – карты с тиснением. Первой универсальной кредитной картой считается та, что была выпущена в 1950 году компанией Diners Club. Случилось это после того, как ее основатель не смог однажды заплатить за обед в ресторане.Зачем нужнаПричины для оформления кредитной карты зависят от целей конкретного человека. Чаще всего она выручает в случае незапланированных и срочных покупок. Нередко “кредитку” оформляют из-за скидок в определенных магазинах или на те или иные категории товаров.Правила пользованияЧтобы кредитная карта стала действительно полезным инструментом, а не привела к финансовым трудностям, важно соблюдать несколько правил:Виды кредитных картКредитные карты можно классифицировать по нескольким параметрам.По платежным системамВыбор платежной системы, если карта используется в России, не имеет принципиальной разницы. Разница есть лишь в случае использования за границей.По техническим особенностямКак правило, все современные кредитные карты имеют одинаковые технические особенности:По привилегиямКаждый банк стремится удержать клиента, поэтому нередко предлагает множество привилегий при использовании того или иного продукта, это касается и кредитной карты. Их условно можно поделить на категории:Классические. К оформлению такой карты банки не выставляют жестких требований, поэтому она очень востребована. Размер лимита определяется индивидуально для каждого клиента, при своевременном погашении и долгом использовании его могут увеличить. Никаких особых условий такая карта не предполагает. Стоимость годового обслуживания зависит от банка. Оно может быть как бесплатным, так и платным (как правило, не более 1500 рублей).Золотые. Годовое обслуживание такой карты может превышать 3000 рублей, но при этом владелец получает различные бонусы:Платиновые. Это премиальный банковский продукт, который не выпускается в массовых тиражах. К владельцу такой карты предъявляются жесткие требования, например ежемесячный заработок в несколько сотен тысяч или миллионов рублей, инвестиционная деятельность или крупные суммы на банковских вкладах. При этом, клиент получает соответствующие привилегии:Условия пользования картами и привилегии могут значительно различаться в зависимости от выбранного банка, точную информацию можно узнать только у представителя финансовой организации. Карты могут не носить названий "Золотая" или "Платиновая", вместо этого их нередко называют "Премиальными".Требования к заемщикуОни могут отличаться в зависимости от выбранного банка, но среди основных требований, как правило, такие:ОформлениеПроцесс оформления кредитной карты, как правило, не занимает много времени и состоит из последовательных шагов.Выбор банкаПри выборе финансовой организации стоит обратить внимание на ее надежность и на то, какие варианты она предлагает. Если у человека есть зарплатная карта, то за кредитной лучше обратиться в тот же банк. Это повышает шансы на одобрение заявки и дополнительные бонусы.Перед тем, как сделать окончательный выбор, можно изучить рейтинги банков и их продуктов, как правило, в них указаны основные условия и преимущества, что облегчит процесс сравнения.Выбор вида картыОбычно банки сами предлагают доступные варианты для каждого клиента. Это может быть классическая или виртуальная "кредитка", карты с дополнительными бонусами, с особыми привилегиями и условиями. Выбор конкретного вида зависит от пожеланий будущего владельца.Подача заявкиПодать заявку на оформление кредитной карты можно как в офисе выбранного банка, так и онлайн – через сайт или приложение. Если человек не является клиентом банка, то после предварительного одобрения через интернет все равно придется посетить офис для предоставления дополнительных документов (при необходимости) и подписания договора.Подписание договораПеред подписанием обязательно нужно подробно ознакомиться с договором и уточнить все вопросы, если такие появились. Короткая рекламная информация не всегда может восприниматься обеими сторонами одинаково, а подпись является абсолютным согласием со всеми условиями.Выдача картыПри оформлении виртуальной карты и после одобрения заявления банком она появится в онлайн-приложении и далее ее можно внести в любую программу электронных платежей. При оформлении физического носителя, его необходимо будет забрать в офисе банка или через курьера. Если карта именная, то придется подождать (как правило до двух недель), если карта без имени – она выдается сразу после одобрения и подписания всех документов.Активация картыНекоторые карты перед использованием необходимо активировать. Как правило, это касается тех, которые привозит курьер. Сделано это для безопасности, чтобы никто не смог воспользоваться средствами, до получения "кредитки" владельцем. Активация, в зависимости от банка, может быть:Погашение долгаПогашение долга по кредитной карте можно произвести следующими способами:Сумма зачисляется, как правило, моментально, но в частных случаях может потребоваться какое-то время. Именно поэтому не стоит дожидаться окончания льготного периода, чтобы погасить долг. Лучше сделать это заранее.Льготный периодВ зависимости от банка выделяют несколько видов льготного периода.На основе расчетного периодаРасчетный период, как правило, начинается с момента получения карты и/или ее активации. В редких ситуациях он привязан к календарному месяцу. В течение льготного периода владелец карты пользуется деньгами, а после его окончания банк присылает выписку с расходами и суммой, которую нужно оплатить. При этом назначается конкретная дата, до которой долг должен быть погашен, иначе начнут начисляться проценты.Пример:Карта была оформлена и/или активирована 20 февраля, а льготный период у нее 50 дней. До 20 марта владелец совершает покупки и в этот день банк присылает оповещение с суммой долга за прошедший период. За оставшиеся 20 дней необходимо будет его погасить. При этом с 20 марта начинается новый расчетный период, который продлится до 20 апреля и так далее.С момента первой покупкиУ некоторых кредитных карт расчетный период начинается с первой покупки. К примеру, "кредитка" была получена и/или активирована 20 февраля и имеет льготный период 50 дней, но владелец воспользовался ей впервые только 1 марта. Соответственно, расчетный период продлится до 1 апреля, а погасить долг придется до 20 апреля.По каждой отдельной операцииЭто не самый распространенный вид, но тем не менее, такие карты тоже существуют. Расчетный период в этом случае для каждой покупки отдельный. К примеру, "кредитка" имеет 30 дней льготного периода, 1 февраля владелец по кредитной карте приобрел телевизор. Его расчетный период на эту покупку с 1 февраля по 2 марта, а 10 февраля он купил телефон. Тогда для этой покупки льготный период до 12 марта.ПроцентыПри выборе кредитной карты очень редко можно увидеть фиксированную ставку. Как правило, она обозначается, например, "от 11,99 %". Точный размер определяется индивидуально для каждого клиента.В отношении процентов по "кредитке" распространены некоторые неверные представления:Бонусы и кешбэкКешбэк – это процент от потраченных средств, который может вернуться обратно на счет. Некоторые банки предоставляют его независимо от видов трат, другие – только за определенные покупки или определенную потраченную сумму. Кешбэк зачастую предоставляется только при онлайн-расчетах, за снятие наличных такое вознаграждение не предусмотрено.Также помимо кешбэка кредитная карта может иметь различные бонусы. Они зависят от того, с какими организациями сотрудничает банк. Среди самых распространенных бонусов можно выделить: топливные, для авиапутешествий, для конкретных категорий товаров или магазинов, для интернет-покупок.Увеличение лимитаСумма, имеющееся на карте в момент ее выдачи, не окончательная. Со временем банк может ее увеличить. Чтобы это произошло, необходимо часто пользоваться картой, вовремя погашать долг (лучше за два-три дня до окончания льготного периода) и совершать крупные покупки. Также банк будет учитывать кредитную историю.Досрочное погашениеДосрочно погасить долг по кредитной карте можно полностью или частично. Сделать это намного проще, чем с обычным кредитом, не надо подавать заявку, а банку не придется пересчитывать проценты. Внести деньги в счет долга можно в любой момент.Снятие наличныхНекоторые банки вовсе исключают возможность снятия наличных. Другие – берут за эту комиссию, в иных случаях снятая сумма сразу же облагается процентами. Бывает, что банк дает определенный льготный период, во время которого можно снимать деньги без процентов и комиссий.Плюсы и минусы кредитных картПрежде чем принимать решение о необходимости оформления кредитной карты, важно взвесить все плюсы и минусы:Советы экспертовКирилл Резник, юрист "Единого центра защиты", отмечает, что кредитная карта может как облегчить жизнь, так и усложнить. Это всего лишь инструмент, а его польза для человека зависит исключительно от уровня финансовой культуры. Известны случаи, когда люди разом удовлетворяли большое количество своих "хотелок" при помощи кредитных карт, а потом получали неприятности в виде неподъемных начислений по процентам и пеням (штрафам) за неуплату самих этих процентов.Давид Гаряев, руководитель школы финансовой грамотности Little Financist, предлагает придерживаться нескольких правил:Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), считает, что нужно обязательно следить за своей долговой нагрузкой. Заводить вторую, третью кредитные карты и параллельно использовать их – это путь, который ведет к росту задолженности. Если человек решит оформить кредитную карту при наличии других действующих кредитов, то сначала необходимо просчитать будущие платежи по всем кредитам, которые в совокупности не должны превышать 30 % доходов.Юрист Данилова Алена отмечает: "Не надо думать, что штрафы по процентным долгам – мелочь. Если не платить по кредиту, должник получает ряд негативных последствий: это и получение уведомлений от банка о наличии задолженности, и возможность передачи информации о долге третьим лицам. Впоследствии должник может получить судебный приказ, который выносят по заявлению банка в отсутствии сторон. И далее должнику от приставов приходит ряд ограничений, таких как выезд за границу, арест заработной платы, ограничения по распоряжению имуществом".

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кредитные карты, банки, россия, деньги