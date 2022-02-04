14:43 04.02.2022 (обновлено: 15:11 04.02.2022)
В Испании отменят требование носить маски на улицах
Глава Минздрава Испании Дариас анонсировала отмену обязательного ношения масок на улице
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице Гран-Виа в Мадриде
Прохожие в защитных масках на улице Гран-Виа в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 4 фев – РИА Новости. Ношение масок на улицах перестанет быть обязательным в Испании со следующей недели, заявила министр здравоохранения Каролина Дариас в интервью радиостанции Cadena Ser.
"В следующий вторник мы представим на Совете министров королевский декрет, отменяющий обязательность использования масок вне помещений", - сообщила министр.
Обязательное ношение масок вновь было введено на всей территории страны в конце декабря – накануне рождественских и новогодних праздников, вызвало недовольство части населения и специалистов, поскольку в основном вирус передается в закрытых помещениях. Однако, по мнению министра, эта мера "была полезной", особенно во время праздников, когда происходит большое скопление людей. Но "в последние недели с каждым днем показатели улучшаются, в первую очередь, распространения вируса".
С начала пандемии в Испании было выявлено 10,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, за последние две недели – 1,1 миллиона (показатель – 2,4 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 413 тысяч, шестая волна COVID-19 идет в стране на спад. Умерли 94 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, из них за неделю – 809. Более 90% населения страны привито, активно идет ревакцинация и вакцинация детей от пяти до 11 лет.
Помимо национального уровня, власти автономных сообществ вводят свои ограничения, направленные на борьбу с распространением заболевания.