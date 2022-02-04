https://ria.ru/20220204/ispaniya-1771084103.html

В Испании отменят требование носить маски на улицах

В Испании отменят требование носить маски на улицах - РИА Новости, 04.02.2022

В Испании отменят требование носить маски на улицах

Ношение масок на улицах перестанет быть обязательным в Испании со следующей недели, заявила министр здравоохранения Каролина Дариас в интервью радиостанции... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:43

2022-02-04T14:43

2022-02-04T15:11

распространение коронавируса

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испания

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

новости - туризм

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МАДРИД, 4 фев – РИА Новости. Ношение масок на улицах перестанет быть обязательным в Испании со следующей недели, заявила министр здравоохранения Каролина Дариас в интервью радиостанции Cadena Ser.Обязательное ношение масок вновь было введено на всей территории страны в конце декабря – накануне рождественских и новогодних праздников, вызвало недовольство части населения и специалистов, поскольку в основном вирус передается в закрытых помещениях. Однако, по мнению министра, эта мера "была полезной", особенно во время праздников, когда происходит большое скопление людей. Но "в последние недели с каждым днем показатели улучшаются, в первую очередь, распространения вируса".С начала пандемии в Испании было выявлено 10,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, за последние две недели – 1,1 миллиона (показатель – 2,4 тысячи на сто тысяч населения), за неделю – 413 тысяч, шестая волна COVID-19 идет в стране на спад. Умерли 94 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, из них за неделю – 809. Более 90% населения страны привито, активно идет ревакцинация и вакцинация детей от пяти до 11 лет.Помимо национального уровня, власти автономных сообществ вводят свои ограничения, направленные на борьбу с распространением заболевания.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770792514.html

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в мире, испания, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм