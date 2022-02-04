https://ria.ru/20220204/goneniya-1771109362.html

В РПЦ рассказали о самых опасных для христиан странах

В РПЦ рассказали о самых опасных для христиан странах - РИА Новости, 04.02.2022

В РПЦ рассказали о самых опасных для христиан странах

Наибольшие гонения на христиан Африки происходят в регионах южнее Сахары, самое тяжелое положение – в Нигерии, заявил в пятницу председатель Отдела внешних... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:28

2022-02-04T16:28

2022-02-04T17:42

религия

камерун

кения

африка

русская православная церковь

боко харам

московский патриархат

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Наибольшие гонения на христиан Африки происходят в регионах южнее Сахары, самое тяжелое положение – в Нигерии, заявил в пятницу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что Африка стала одним из центров гонений на христиан. Митрополит привел данные правозащитной организации Open doors, согласно которым, по его словам, "каждый пятый христианин на этом континенте подвергается преследованиям", и "каждый год тысячи африканских христиан лишаются жизни за веру в Иисуса Христа"."Наиболее тяжелая ситуация для христиан сохраняется в регионах Африки южнее Сахары. Самое бедственное положение – в Нигерии. На эту страну, по данным Open doors, приходится 79% всех убийств христиан Африки в 2021 году. В стране свирепствуют боевики организации "Боко харам"*. Нигерийские власти либо не знают, либо скрывают истинный масштаб гонений", - сказал митрополит Иларион.Он привел в пример резонансное похищение в этой стране около 300 школьниц в феврале 2021 года, "а менее резонансные случаи мировые СМИ просто обходят своим вниманием"."Случаи насилия в отношении христиан в Африке зафиксированы в Демократической Республике Конго, нападения на христиан имеют место в Уганде, сложная ситуация наблюдается в Камеруне. Случаи насилия христиан имеют место в Кении. Очагом преследования христиан стал Мозамбик. Нападения на христианские деревни происходили в последние годы в центральной части Мали", - рассказал митрополит.По его словам, с 2015 года фиксируется преследования христиан в Буркина-Фасо, а в Нигерии, где христиане составляют не более 1 % населения, "их положение особенно тревожно". Также, отметил архиерей, продолжается преследование христианского населения в Сомали. "Расширение террористической группировки "Аш-шабаб"* сделало Сомали районом террора для христиан. Экстремисты свободно передвигаются, а церковь действует тайно. Очень тяжелая ситуация для христиан сложилась в Ливии, где не осталось практически ни одной действующей христианской церкви", - пояснил иерарх.По словам митрополит Илариона, приведенный им список стран, в которых совершаются злодеяния против христиан" не исчерпывающий, что "свидетельствует о масштабах бедствия"."Русская православная церковь продолжит свои усилия по поддержке преследуемых христиан в Африке. Противодействие преследованию христиан на религиозной почве – одна из основных задач Русской православной церкви. Она оказывает поддержку гонимым христианам в разных регионах мира, в том числе в Африке", - сказал митрополит Иларион.Он уточнил, что работа Московского патриархата на континенте "касается как информационной поддержки гонимых христиан, так и оказания гуманитарной помощи". "Московский патриархат оказывает поддержку преследуемым африканским христианам в контакте с христианскими церквами континента, в том числе Коптской и Эфиопской. В Эфиопии Московский патриархат оказывает поддержку христианам, оказавшимся в сложном положении из-за действия экстремистских группировок и развития гражданского противостояния. Мы продолжим оказывать поддержку христианам в Эфиопии в их правах за выживание", - заключил иерарх."Русская православная церковь будет совершать усилия по оказанию поддержки африканским христианам, и будем мы это делать с религиозными общинами России, с нашими мусульманскими друзьями. Это подчеркнет то, что христиане и мусульмане Африки, которые проживали бок о бок, и дальше хотят жить мирно друг с другом", - сказал в свою очередь секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям Московского патриархата, иеромонах Стефан (Игумнов).Как пример успешного сотрудничества российских мусульман и христиан он привел деятельность созданной в России Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии. Так, по его словам, в предыдущие годы группа оказывала помощь Сирии, однако ситуация в этой стране изменилась, и теперь усилия группы сосредоточились на Африке."Помимо оказания гумпомощи, что мы будем делать в Африке: важен сам пример, что христиане и мусульмане работают вместе. В Сирию, когда мы приезжали совместными делегациями, раздавали помощь, собирали круглые столы с представителями местных религиозных общин. Какой это был пример для раздираемой войной Сирии… когда российские мусульмане и христиане приезжали вместе для оказания им помощи и за одним столом обсуждали проблемы. Так же мы будем действовать в Африке", - подчеркнул представитель РПЦ.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20190918/1558783872.html

https://ria.ru/20191117/1560891676.html

https://ria.ru/20220128/mitropolit-1770039386.html

камерун

кения

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камерун, кения, африка, русская православная церковь, боко харам, московский патриархат