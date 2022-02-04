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Эксперт оценил предложенные кандидатуры на пост генсека НАТО
Эксперт оценил предложенные кандидатуры на пост генсека НАТО - РИА Новости, 04.02.2022
Эксперт оценил предложенные кандидатуры на пост генсека НАТО
Любой из предложенных кандидатов на место генсека НАТО может оказаться "котом в мешке" для России, при этом независимо от того, кто займет этот пост, основные... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:27
2022-02-04T16:27
в мире
нато
йенс столтенберг
вашингтон (город)
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Любой из предложенных кандидатов на место генсека НАТО может оказаться "котом в мешке" для России, при этом независимо от того, кто займет этот пост, основные направления политики альянса все равно будут решаться в Вашингтоне, сказал РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.Ранее агентство dpa сообщило, что в качестве возможных кандидатов на пост генсека НАТО рассматриваются экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини."Представитель любой из этих стран может оказаться "котом в мешке" для России. Мы будем рассчитывать на какие-то его позитивные шаги, на какие-то позитивные сдвиги по отношению к России... Сейчас трудно сказать, как себя проявит на этом, тем не менее, важном международном посту представитель из этих кандидатур. Время покажет. И от генсека НАТО не так много и зависит. Тем не менее, конечно, поскольку он председательствует на Советах НАТО, то он будет вносить определенный элемент", - сказал эксперт.Он добавил, что в любом случае все будет зависеть от Вашингтона. "Не секрет, что основные направления политики НАТО решаются в Вашингтоне, а не в Брюсселе, и не генсеком НАТО, и даже не постоянным Советом НАТО. Приходят достаточно четкие директивы из Вашингтона, и генсек НАТО их принимает в исполнение. Поэтому сейчас перед назначением генсека НАТО все эти кандидаты поедут в Вашингтон, пройдут там соответствующие "смотрины", получат определенный инструктаж и только после того, когда в Вашингтоне решат, что эта кандидатура является наиболее подходящей и соответствующей национальным интересам Соединенных Штатов, будет сделан выбор в пользу того или иного человека", - заключил собеседник агентства.Сейчас пост генерального секретаря занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Ранее стало известно, что правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, вашингтон (город), россия
16:27 04.02.2022
 
Эксперт оценил предложенные кандидатуры на пост генсека НАТО

Эксперт Бартош: любой из кандидатов на пост генсека НАТО может оказаться "котом в мешке"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Любой из предложенных кандидатов на место генсека НАТО может оказаться "котом в мешке" для России, при этом независимо от того, кто займет этот пост, основные направления политики альянса все равно будут решаться в Вашингтоне, сказал РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее агентство dpa сообщило, что в качестве возможных кандидатов на пост генсека НАТО рассматриваются экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
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"Представитель любой из этих стран может оказаться "котом в мешке" для России. Мы будем рассчитывать на какие-то его позитивные шаги, на какие-то позитивные сдвиги по отношению к России... Сейчас трудно сказать, как себя проявит на этом, тем не менее, важном международном посту представитель из этих кандидатур. Время покажет. И от генсека НАТО не так много и зависит. Тем не менее, конечно, поскольку он председательствует на Советах НАТО, то он будет вносить определенный элемент", - сказал эксперт.
Он добавил, что в любом случае все будет зависеть от Вашингтона. "Не секрет, что основные направления политики НАТО решаются в Вашингтоне, а не в Брюсселе, и не генсеком НАТО, и даже не постоянным Советом НАТО. Приходят достаточно четкие директивы из Вашингтона, и генсек НАТО их принимает в исполнение. Поэтому сейчас перед назначением генсека НАТО все эти кандидаты поедут в Вашингтон, пройдут там соответствующие "смотрины", получат определенный инструктаж и только после того, когда в Вашингтоне решат, что эта кандидатура является наиболее подходящей и соответствующей национальным интересам Соединенных Штатов, будет сделан выбор в пользу того или иного человека", - заключил собеседник агентства.
Сейчас пост генерального секретаря занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Ранее стало известно, что правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя Североатлантического альянса.
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