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Япония изучит варианты поставок газа в ЕС
Япония изучит варианты поставок газа в ЕС - РИА Новости, 04.02.2022
Япония изучит варианты поставок газа в ЕС
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:00
2022-02-04T07:00
япония
в мире
россия
доха
нато
баку
украина
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине вновь заявил, что Токио хотел бы изучить возможности содействия, но не в ущерб населению страны.Ранее в январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием.Позже газета Wall Street Journal распространила информацию о том, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220203/gaz-1770784035.html
япония
россия
доха
баку
украина
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япония, в мире, россия, доха, нато, баку, украина, сша, евросоюз
07:00 04.02.2022
 
Япония изучит варианты поставок газа в ЕС

Министр Хагиуда: Япония изучит варианты поставок газа в ЕС, но не в ущерб населению страны

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине вновь заявил, что Токио хотел бы изучить возможности содействия, но не в ущерб населению страны.
"Ожидается, что эта зима будет холодной, поэтому необходимо обеспечить энергетические запасы, в том числе, по электроэнергии. После того, как мы обеспечим объемы, которые не будут иметь никакого влияния на жизнь людей, мы думаем изучить, что можно было сделать", - подчеркнул министр.
Ранее в январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием.
Позже газета Wall Street Journal распространила информацию о том, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.
В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Газовое оборудование в Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 07:01
На Украине объяснили важность закупок газа у России
 
ЯпонияВ миреРоссияДохаНАТОБакуУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
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