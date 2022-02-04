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Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев

Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев - РИА Новости, 04.02.2022

Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что ситуация с RT DE и DW будет обсуждаться в ходе визита в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:30

2022-02-04T16:30

2022-02-04T16:30

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москва

мид германии

россия

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анналена бербок

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что ситуация с RT DE и DW будет обсуждаться в ходе визита в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать."Вне всякого сомнения, он (вопрос по СМИ-ред.) будет подниматься и обсуждаться, я думаю, с обеих сторон", - сказал Косачев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".Сенатор выразил сомнение, что к 15 февраля, к дате визита канцлера, "удастся эту ситуацию "расшить" по той причине, что это не входит в стратегию действий Германии или коллективного Запада в целом на российском направлении".По его словам, стратегия Запада заключается в том, чтобы "Россию максимально ограничить в свободе действий, а себе обеспечить эту свободу действий абсолютно нелимитировано – "друзьям все, врагам – закон". Политик отметил, что на Западе нас воспринимают если "не в качестве врагов", то в качестве соперников, оппонентов. "И нас они будут пытаться задушить этими своими регламентами и регуляторными решениями".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.

https://ria.ru/20220204/senator-1771096013.html

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