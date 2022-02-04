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Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев
Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев - РИА Новости, 04.02.2022
Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что ситуация с RT DE и DW будет обсуждаться в ходе визита в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:30
2022-02-04T16:30
в мире
москва
мид германии
россия
берлин (город)
анналена бербок
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что ситуация с RT DE и DW будет обсуждаться в ходе визита в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать."Вне всякого сомнения, он (вопрос по СМИ-ред.) будет подниматься и обсуждаться, я думаю, с обеих сторон", - сказал Косачев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".Сенатор выразил сомнение, что к 15 февраля, к дате визита канцлера, "удастся эту ситуацию "расшить" по той причине, что это не входит в стратегию действий Германии или коллективного Запада в целом на российском направлении".По его словам, стратегия Запада заключается в том, чтобы "Россию максимально ограничить в свободе действий, а себе обеспечить эту свободу действий абсолютно нелимитировано – "друзьям все, врагам – закон". Политик отметил, что на Западе нас воспринимают если "не в качестве врагов", то в качестве соперников, оппонентов. "И нас они будут пытаться задушить этими своими регламентами и регуляторными решениями".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.
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в мире, москва, мид германии, россия, берлин (город), анналена бербок, совет федерации рф, константин косачев
16:30 04.02.2022
 
Вопрос DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ, считает Косачев

Сенатор Косачев: ситуация с RT DE и DW будет обсуждаться во время визита канцлера ФРГ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала Deutsche Welle
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев полагает, что ситуация с RT DE и DW будет обсуждаться в ходе визита в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
15:25
Косачев допустил изменение решения России по DW
"Вне всякого сомнения, он (вопрос по СМИ-ред.) будет подниматься и обсуждаться, я думаю, с обеих сторон", - сказал Косачев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".
Сенатор выразил сомнение, что к 15 февраля, к дате визита канцлера, "удастся эту ситуацию "расшить" по той причине, что это не входит в стратегию действий Германии или коллективного Запада в целом на российском направлении".
По его словам, стратегия Запада заключается в том, чтобы "Россию максимально ограничить в свободе действий, а себе обеспечить эту свободу действий абсолютно нелимитировано – "друзьям все, врагам – закон". Политик отметил, что на Западе нас воспринимают если "не в качестве врагов", то в качестве соперников, оппонентов. "И нас они будут пытаться задушить этими своими регламентами и регуляторными решениями".
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты.
RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.
 
В миреМоскваМИД ГерманииРоссияБерлин (город)Анналена БербокСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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