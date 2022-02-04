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В Самаре и Тольятти часть школьников перевели на дистант
В Самаре и Тольятти часть школьников перевели на дистант - РИА Новости, 04.02.2022
В Самаре и Тольятти часть школьников перевели на дистант
Ученики 5-8-х и 10-х классов в Самаре переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:28
2022-02-04T17:28
2022-02-04T18:17
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САМАРА, 4 фев – РИА Новости. Ученики 5-8-х и 10-х классов в Самаре переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города."В Самаре ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение с 7 февраля. Такое решение было принято на заседании городского оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло в пятницу, 4 февраля", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для первоклассников рекомендовано перенести начало дополнительных каникул на 7 февраля. Ученики 2-4-х, 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение с соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований."За предыдущие четыре дня отмечен стремительный рост числа заболевших сотрудников общеобразовательных учреждений Самары и школьников среднего звена, в том числе увеличиваются случаи заболевания коронавирусом", - цитирует пресс-служба главу Самары Елену Лапушкину.На дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом с 7 февраля также переходят учащиеся 5-8-х и 10-х классов в Тольятти. Кроме того, по данным горадминистрации, дата начала дополнительных каникул учащихся первых классов перенесена с 14 февраля на 7 февраля. Учащиеся 2-4-х и выпускных классов продолжат учиться в очной форме.
https://ria.ru/20220126/shkola-1769583162.html
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общество, образование - общество, тольятти, самара, коронавирус в россии, социальный навигатор, сн_образование
17:28 04.02.2022 (обновлено: 18:17 04.02.2022)
В Самаре и Тольятти часть школьников перевели на дистант
Учеников 5-8-х и 10-х классов в Самаре и Тольятти перевели на дистант с 7 февраля