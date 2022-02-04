https://ria.ru/20220204/borba-1771053868.html

Россия и Китай выступили против возвращения к борьбе крупных держав

Россия и Китай выступили против возвращения к борьбе крупных держав - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили против возвращения к борьбе крупных держав

РФ и КНР выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:51

2022-02-04T12:51

2022-02-04T13:34

в мире

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития."Сегодня мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Развиваются такие процессы и явления, как многополярность, экономическая глобализация, информатизация общества, культурное многообразие, трансформация системы глобального управления и миропорядка, усиливается взаимосвязанность и взаимозависимость государств, формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и поступательного развития", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html

https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767807977.html

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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин