https://ria.ru/20220204/besporyadki-1771123525.html

Более 800 человек остаются под стражей после беспорядков в Казахстане

Более 800 человек остаются под стражей после беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 04.02.2022

Более 800 человек остаются под стражей после беспорядков в Казахстане

Более 800 человек с санкции судов находятся под стражей в рамках уголовных дел, расследуемых после январских беспорядков в Казахстане, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:22

2022-02-04T17:22

2022-02-04T17:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Более 800 человек с санкции судов находятся под стражей в рамках уголовных дел, расследуемых после январских беспорядков в Казахстане, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов."По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей", - сказал он на брифинге в пятницу.По словам представителя прокуратуры, среди арестованных 113 человек имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои, есть среди них и приверженцы радикальных религиозных течений. "К 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества", - добавил Килымжанов.Прокуратура отметила, что в каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию. "К примеру, в отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения. В порядке надзора из изоляторов временного содержания освобождены 103 гражданина", - сказал Килымжанов. Судом при изучении материалов в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220203/kazakhstan-1770805761.html

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в мире, казахстан