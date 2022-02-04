https://ria.ru/20220204/atlety-1770641104.html

История выступления российских атлетов на зимних Олимпийских играх

История выступления российских атлетов на зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 04.02.2022

История выступления российских атлетов на зимних Олимпийских играх

Сборная СССР дебютировала на зимних Олимпийских играх в Кортина-д`Ампеццо (Италия) в 1956 году. После распада Советского союза государства бывшего СССР на играх РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:10

2022-02-04T06:10

2022-02-04T06:10

россия

олимпийские игры

спорт

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770643609_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_1c9c71c8f417d1f82d4504b9fe71b8df.jpg

Сборная СССР дебютировала на зимних Олимпийских играх в Кортина-д`Ампеццо (Италия) в 1956 году. После распада Советского союза государства бывшего СССР на играх в Альбервиле (Франция) в 1992 году представляла "Объединенная команда независимых национальных олимпийских комитетов суверенных стран". Российская команда впервые выступила самостоятельно на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году. Сборная России завоевала 23 медали, из них 11 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. В общекомандном зачете (здесь и далее общекомандный зачет – по количеству золотых медалей) российская сборная заняла первое место. Сенсацией соревнований в скоростном беге на коньках среди мужчин стала золотая медаль россиянина Александра Голубева, который в Альбервиле занял лишь седьмое место. Лыжница Любовь Егорова сумела выиграть три золотые медали и одну серебряную. На XVIII Олимпийских играх в Нагано (Япония) в 1998 году сборная России завоевала 18 медалей, из них девять золотых, шесть серебряных и три бронзовые. В общекомандном зачете российская команда заняла третье место. Успешно выступили российские лыжницы, они выиграли все пять гонок, а Лариса Лазутина завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Три золотых медали внесли в общую копилку фигуристы. Чемпионами стали в парном катании Оксана Казакова и Артур Дмитриев, в танцах на льду – Паша (Оксана) Грищук и Евгений Платов, в мужском одиночном разряде – Илья Кулик. Грищук и Платов первыми в истории выиграли две зимние Олимпиады подряд. Еще одну золотую медаль завоевала для России биатлонистка Галина Куклева. На XIX Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году сборная России завоевала 13 медалей, в том числе пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. В общекомандном зачете Россия заняла пятое место. Первую золотую медаль в парном катании принесли Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, но в результате судейского скандала второй комплект золотых медалей был вручен канадской паре Джеми Сале – Давид Пелетье. Вторую золотую медаль принес Алексей Ягудин в одиночном катании. Золото в лыжных гонках привезла Юлия Чепалова. Среди мужчин блестяще выступил Михаил Иванов. В женском биатлоне золото завоевала Ольга Пылева в гонке преследования на 10 км. На ХХ Олимпийских играх в Турине (Италия) в 2006 году российская сборная завоевала 22 медали: восемь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. В общекомандном зачете Россия заняла четвертое место. Три золотые медали выиграли российские фигуристы: Евгений Плющенко в мужском одиночном катании, Татьяна Навка и Роман Костомаров – в танцах на льду, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин стали первыми среди спортивных пар. По две золотые медали завоевали российские лыжники (мужской дуатлон и женская эстафета) и биатлонисты (в женской индивидуальной гонке и эстафете). Еще одна золотая медаль была завоевана в конькобежном спорте: Светлана Журова стала первой в спринте на 500 метров. На XXI Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году сборная России в общекомандном зачете заняла 11-е место, завоевав 15 медалей: три золотые, пять серебряных и семь бронзовых. Олимпийскими чемпионами в Ванкувере стали: Евгений Устюгов (биатлон, 15 км масс-старт), женская сборная по биатлону (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева) в эстафете 4х6 км и лыжник Никита Крюков в спринте. На XXII Олимпийских играх в Сочи в 2014 году российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете – 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей). Три золота завоевали фигуристы: они выиграли первый в истории ОИ командный турнир, Татьяна Волосожар и Максим Траньков победили в состязаниях спортивных пар, Аделина Сотникова принесла первую в истории России победу в женском одиночном катании. Три золотые медали завоевал шорт-трекист Виктор Ан (на дистанциях 500 и 1000 м, а также в эстафете вместе с Владимиром Григорьевым, Семеном Елистратовым и Русланом Захаровым). Сноубордист Вик Уайлд завоевал золотые медали в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. В мужской биатлонной эстафете золото сборной России принесли Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. В соревнованиях скелетонистов победу одержал Александр Третьяков. Лыжник Александр Легков победил в масс-старте на 50 км. Два золота завоевали российские бобслеисты: Александр Зубков и Алексей Воевода победили в двойках, золото также завоевала четверка (Зубков, Воевода, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков).В 2016 году экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью New York Times заявил, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх. После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Одна из них – во главе с Денисом Освальдом – перепроверяла допинг-пробы с Игр в Сочи. Вторая комиссия, который возглавил экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, проверяла данные о возможном вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему. По итогам работы комиссии Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиад, Россия лишилась 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой) Игр в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете. 5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). В феврале 2018 года членство Олимпийского комитета России в МОК было полностью восстановлено. 1 февраля 2018 года спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившего их от участия в Олимпиадах и аннулировавшего их результаты на Играх в Сочи. По итогам решения CAS были восстановлены девять медалей Олимпиады-2014. Таким образом, в активе российской сборной России стало 11 золотых (Россия потеряла две золотые медали в бобслее), 9 серебряных и 9 бронзовых медалей, Россия вернулась на первое место в медальном зачете. Также CAS частично удовлетворил апелляции еще 11 атлетов. Суд признал, что они виновны в нарушении антидопинговых правил, но заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к предстоящим Играм-2018 в Пхенчхане. При этом их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.Дела трех биатлонисток – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой – были рассмотрены позднее. В сентябре 2020 года CAS удовлетворил апелляции биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их отстранении от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Санкции со спортсменок были сняты, у Вилухиной сохраняется серебро Игр-2014 в спринте. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично: пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено на отстранение только от Олимпиады-2018, при этом решение о признании ее виновной в нарушении антидопинговых правил остается в силе. Таким образом, женская сборная России по биатлону в составе Романовой, Вилухиной, Зайцевой и Екатерины Шумиловой лишилась олимпийских серебряных медалей Сочи в эстафете. В марте 2022 года в Спортивном арбитражном суде (CAS) ожидаются слушания по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации.Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи. Из-за решения по Устюгову вся команда должна лишиться золотых наград. Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими – австрийцы, четвертыми – норвежцы. Из-за решения по Устюгову сборная России лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи. К XXIII Олимпийским играм в Пхенчхане российские спортсмены были допущены в нейтральном статусе – "спортсмены-олимпийцы из России". Судьбу каждого будущего олимпийца решала комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон. Именно она отвечала за приглашения атлетам на Олимпиаду, которые выдавали только после тщательного изучения допингового бэкграунда. Приглашения на Олимпиаду не получили ведущие российские атлеты в нескольких видах спорта. Российские спортсмены на играх в Пхенчхане завоевали 17 медалей. В активе россиян – две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. В общекомандном зачете российская команда заняла 13-е место. Медали высшего достоинства выиграли фигуристка Алина Загитова (одиночное женское катание) и мужская сборная России по хоккею. Серебро завоевали: лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (эстафета 4х10 км), Большунов в гонке на 50 км, Спицов и Большунов в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева (одиночное женское катание), сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях (Медведева и Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев), скелетонист Никита Трегубов. Бронзовыми призерами стали: лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская (эстафета 4х5 км), Белорукова (индивидуальный спринт), Спицов (индивидуальная гонка на 15 км), Ларьков (гонка на 50 км), Большунов (индивидуальный спринт), фристайлисты Илья Буров (лыжная акробатика) и Сергей Ридзик (ски-кросс), конькобежка Наталья Воронина (5000 метров), шорт-трекист Семен Елистратов (1500 метров). XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В состав российской команды вошел 461 представитель, из них 212 спортсменов (103 женщины и 109 мужчин). Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (англоязычный вариант – ROC), на церемониях награждения вместо гимна будет звучать музыка Петра Чайковского. Запрещено использование национальных эмблем или символов. Это связано с тем ,что Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, олимпийские игры, спорт, справки