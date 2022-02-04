https://ria.ru/20220204/apple-1771053263.html

Apple открыла представительство в России

Apple открыла представительство в России - РИА Новости, 04.02.2022

Apple открыла представительство в России

Американская корпорация Apple открыла в России представительство в соответствии с законом о "приземлении" иностранных IT-компаний, свидетельствуют данные на... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:48

2022-02-04T12:48

2022-02-04T14:11

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

apple

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американская корпорация Apple открыла в России представительство в соответствии с законом о "приземлении" иностранных IT-компаний, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.Так, компания разместила на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями, а также зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Теперь в статусе требования указано, что компания его исполнила. Таким образом, Apple стала первой из глобальных корпораций, кто сделал это.Закон вступил в силу с 1 января. В соответствии с ним IT- компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны создать в России филиал, открыть представительство или учредить юридическое лицо. Это будет основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Если IT-гиганты откажутся, им грозит частичная либо полная блокировка. Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы, ограничение денежных переводов и платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Всего в списке Роскомнадзора 13 иностранных интернет-компаний — помимо Applе, это Google, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20220204/internet-1770973618.html

https://ria.ru/20220202/prizemlenie-1770672489.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), apple