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https://ria.ru/20220204/amerika-1770998468.html
Россия готова поддерживать проекты стран Центральной Америки, заявил посол
Россия готова поддерживать проекты стран Центральной Америки, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2022
Россия готова поддерживать проекты стран Центральной Америки, заявил посол
Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T08:21
2022-02-04T08:21
россия
манагуа (город)
даниэль ортега
никарагуа
в мире
вакцина "ковивак"
гондурас
сальвадор
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов."Россия готова своевременно отвечать на новые запросы партнеров, поддерживать центральноамериканцев в реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, логистики и сельского хозяйства с использованием современных отечественных технологий. При этом речь идёт как о двустороннем сотрудничестве, так и о работе в многостороннем формате по линии Центральноамериканской интеграционной системы и Центральноамериканского парламента", - сказал Хохоликов.По словам дипломата, с переизбранием на новый срок президента Никарагуа Даниэля Ортеги развитие разноплановых двусторонних связей будет активно продолжаться - для этого есть необходимая политическая воля с обеих сторон и широкое поле для приложения совместных усилий."Стратегическое значение для России и Никарагуа имеет совместное Латиноамериканское биотехнологическое предприятие "Мечников" по производству антигриппозных вакцин. Удалось наладить их постоянный выпуск и организовать экспорт в страны латиноамериканского региона, а сейчас ведётся целенаправленная работа по запуску производства антикоронавирусной вакцины "КовиВак". Рассчитываем, что это станет важным фактором в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности Никарагуа и других государств Центральной Америки", - рассказал российский посол.Высоким потенциалом, по словам главы дипмиссии, обладает Учебный центр МВД России в Манагуа, который начинался как двусторонний проект, но за несколько лет приобрёл региональную проекцию."Теперь в нём обучаются представители правоохранительных органов стран Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна. По мере расширения географии слушателей руководство Центра ведёт активную работу по актуализации образовательных программ и совершенствованию материально-технической базы", - пояснил Хохоликов.В перспективе двусторонних отношений с Никарагуа – открытие в Манагуа Российского центра науки и культуры. Соглашение о создании этого центра было подписано в 2012 году.
https://ria.ru/20220204/nikaragua-1770995962.html
россия
манагуа (город)
никарагуа
гондурас
сальвадор
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россия, манагуа (город), даниэль ортега, никарагуа, в мире, вакцина "ковивак", гондурас, сальвадор
08:21 04.02.2022
 
Россия готова поддерживать проекты стран Центральной Америки, заявил посол

Посол Хохоликов: Россия готова поддержать развитие проектов в странах Центральной Америки

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа. Архив
Никарагуа. Архив - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архив
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Россия готова своевременно отвечать на новые запросы партнеров, поддерживать центральноамериканцев в реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, логистики и сельского хозяйства с использованием современных отечественных технологий. При этом речь идёт как о двустороннем сотрудничестве, так и о работе в многостороннем формате по линии Центральноамериканской интеграционной системы и Центральноамериканского парламента", - сказал Хохоликов.
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Посол заявил о законности военного присутствия России в Никарагуа
По словам дипломата, с переизбранием на новый срок президента Никарагуа Даниэля Ортеги развитие разноплановых двусторонних связей будет активно продолжаться - для этого есть необходимая политическая воля с обеих сторон и широкое поле для приложения совместных усилий.
"Стратегическое значение для России и Никарагуа имеет совместное Латиноамериканское биотехнологическое предприятие "Мечников" по производству антигриппозных вакцин. Удалось наладить их постоянный выпуск и организовать экспорт в страны латиноамериканского региона, а сейчас ведётся целенаправленная работа по запуску производства антикоронавирусной вакцины "КовиВак". Рассчитываем, что это станет важным фактором в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности Никарагуа и других государств Центральной Америки", - рассказал российский посол.
Высоким потенциалом, по словам главы дипмиссии, обладает Учебный центр МВД России в Манагуа, который начинался как двусторонний проект, но за несколько лет приобрёл региональную проекцию.
"Теперь в нём обучаются представители правоохранительных органов стран Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна. По мере расширения географии слушателей руководство Центра ведёт активную работу по актуализации образовательных программ и совершенствованию материально-технической базы", - пояснил Хохоликов.
В перспективе двусторонних отношений с Никарагуа – открытие в Манагуа Российского центра науки и культуры. Соглашение о создании этого центра было подписано в 2012 году.
 
РоссияМанагуа (город)Даниэль ОртегаНикарагуаВ миреВакцина "КовиВак"ГондурасСальвадор
 
 
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