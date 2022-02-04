Россия готова поддерживать проекты стран Центральной Америки, заявил посол
Посол Хохоликов: Россия готова поддержать развитие проектов в странах Центральной Америки
Никарагуа. Архив
МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Россия готова своевременно отвечать на новые запросы партнеров, поддерживать центральноамериканцев в реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, логистики и сельского хозяйства с использованием современных отечественных технологий. При этом речь идёт как о двустороннем сотрудничестве, так и о работе в многостороннем формате по линии Центральноамериканской интеграционной системы и Центральноамериканского парламента", - сказал Хохоликов.
По словам дипломата, с переизбранием на новый срок президента Никарагуа Даниэля Ортеги развитие разноплановых двусторонних связей будет активно продолжаться - для этого есть необходимая политическая воля с обеих сторон и широкое поле для приложения совместных усилий.
"Стратегическое значение для России и Никарагуа имеет совместное Латиноамериканское биотехнологическое предприятие "Мечников" по производству антигриппозных вакцин. Удалось наладить их постоянный выпуск и организовать экспорт в страны латиноамериканского региона, а сейчас ведётся целенаправленная работа по запуску производства антикоронавирусной вакцины "КовиВак". Рассчитываем, что это станет важным фактором в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности Никарагуа и других государств Центральной Америки", - рассказал российский посол.
Высоким потенциалом, по словам главы дипмиссии, обладает Учебный центр МВД России в Манагуа, который начинался как двусторонний проект, но за несколько лет приобрёл региональную проекцию.
"Теперь в нём обучаются представители правоохранительных органов стран Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна. По мере расширения географии слушателей руководство Центра ведёт активную работу по актуализации образовательных программ и совершенствованию материально-технической базы", - пояснил Хохоликов.
В перспективе двусторонних отношений с Никарагуа – открытие в Манагуа Российского центра науки и культуры. Соглашение о создании этого центра было подписано в 2012 году.