https://ria.ru/20220203/zayavlenie-1770779945.html

Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях

Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях - РИА Новости, 03.02.2022

Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях

Посольство России в США считает позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T05:15

2022-02-03T05:15

2022-02-03T13:43

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в США считает позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений.Прайс ранее заявил, что США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.США традиционно обвиняют Россию в нарушениях минских соглашений. Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.

https://ria.ru/20220203/donbass-1770769836.html

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в мире, украина, сша, россия