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Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях
Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях - РИА Новости, 03.02.2022
Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях
Посольство России в США считает позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:15
2022-02-03T13:43
в мире
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в США считает позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений.Прайс ранее заявил, что США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.США традиционно обвиняют Россию в нарушениях минских соглашений. Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.
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в мире, украина, сша, россия
05:15 03.02.2022 (обновлено: 13:43 03.02.2022)
 
Посольство России прокомментировало заявление Госдепа о Минских соглашениях

Посольство России назвало заявление Госдепа о Минских соглашениях позитивным сигналом

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в США считает позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений.
Прайс ранее заявил, что США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.

"Считаем позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений, озвученное в ходе брифинга 2 февраля. Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", — говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

США традиционно обвиняют Россию в нарушениях минских соглашений. Российская Федерация неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.
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