https://ria.ru/20220203/zaschita-1770893781.html

Эксперты: россияне озабочены защитой своих персональных данных в интернете

Эксперты: россияне озабочены защитой своих персональных данных в интернете - РИА Новости, 03.02.2022

Эксперты: россияне озабочены защитой своих персональных данных в интернете

Россияне озабочены защитой своих персональных данных, которые передаются при использовании сервисов компаний IT-гигантов, поэтому большинство понимают... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:09

2022-02-03T16:09

2022-02-03T16:09

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Россияне озабочены защитой своих персональных данных, которые передаются при использовании сервисов компаний IT-гигантов, поэтому большинство понимают необходимость работы в направлении их защиты и поддерживают закон "о приземлении" крупных компаний, пояснили опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) провел опрос, согласно которому свыше 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу и основные пункты закона "о приземлении" компаний-IT гигантов, которые работают на российском рынке, 55% россиян выступает за открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживают требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.ЗАЩИТА ДАННЫХ"Мы плотно работаем с РОЦИТ. Мы действительно провели некий опрос среди граждан выборочно на всей территории, и результат показал, что большинство все три ключевых положения закона "о приземлении" поддерживают. Потому что это вызывает и недоумение, и раздражение, и (люди - ред.) просят защиты в том плане, что человек какую-то информацию опубликовал - а ему раз, и заблокировали аккаунт. Это нарушение доступа к информации и нарушение прав человека на распространение и получение информации... Естественно, люди поддерживают все эти наши общие действия в приземлении IT-гигантов, работающих на территории РФ", - заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.Кроме того, россияне жалуются на деструктивный контент в интернете, который компании могут удалить по требованию Роскомнадзора, однако они делают это либо не сразу, либо оставляют незамеченным, пояснил эксперт. Сабитов также подчеркнул важность вопроса защиты персональных данных, который ставит перед собой закон "о приземлении", и обязывает компании сохранять конфиденциальность при работе с персональными данными каждого гражданина РФ. При этом создание представительства компаний также позволит вести диалог с ними, "не отправляя письма на деревню дедушке", отметил глава комиссии ОП РФ.Заведующий кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, доктор социологических наук Феликс Шарков также подтвердил, что сегодня большинство россиян волнует защита персональных данных, однако многие из них не верят в возможность их полностью защитить."Защита данных – не верит большинство россиян, что свои данные можно защитить. Только стоит где-либо, что-либо купить, получить услугу, а получить услугу невозможно пока свои данные им не предоставил, или невозможно войти в сеть, пока не предоставил свои данные. И уверенности нет, что эти данные моментально не будут использованы. Только что ввел свои данные куда-то – шквал информации на него обрушивается с разными предложениями, даже антиспам не помогает", - пояснил ШарковПо словам социолога, сегодня IT-гиганты монополизируют информационную систему, наращивая влияние на людей. Однако серьезная проблема заключается в навязывании своего контента такими "монополистами", которые также "пожирают" мелких конкурентов."Самые главные IT-гиганты добиваются влияния и власти над обществом, и в общем-то выживаемость над конкурентами они свою увеличивают таким образом. Поэтому антимонопольные информационные системы, конечно, должны на мировом уровне быть, потому что на уровне страны это невозможно. Они все в международном распространении. На международном уровне должны вводить ограничения. Это задача ООН, которую Организация объединенных наций сегодня не в состоянии полностью выполнить", - заявил ШарковСоциолог отметил, что россияне ощущают негативное воздействие гаджетов и того контента, который навязывают компании. Однако технологии все больше входят в сферу влияния как молодежи, так и людей более старшего возраста -"они развлекаются их контентом, этот контент и притягивает", и в конечном итоге IT-гиганты вкладывают в эту систему воздействия свое целеполагание, заключил Шарков.Сабитов в свою очередь пояснил, что при разработке аналогичных законов обязательно учитывается мнение самих россиян."Поскольку все равно все мы движемся в общемировом тренде, практически каждый гражданин РФ в этот процесс втянут и участвует активно в любом виде, то ли простого пользователя, или он активный участник этого процесса работ в интернет-среде… Поэтому и при ГД, и при ОП РФ созданы экспертные советы. Нам очень важно мнение граждан и каждого гражданина РФ, поэтому опираясь на это мнение мы вместе и продвигаем те или иные законодательные акты. Мы очень аккуратно к этому относимся, изучая общественное мнение", - заключил Сабитов.О ЗАКОНЕС 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре 2021 года Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html

https://ria.ru/20200226/1565208039.html

https://ria.ru/20220119/fishing-1768480523.html

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