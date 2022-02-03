https://ria.ru/20220203/zapret-1770899982.html

Причастным к блокировке RT DE запретят въезд в Россию, сообщили в МИД

Причастным к блокировке RT DE запретят въезд в Россию, сообщили в МИД - РИА Новости, 03.02.2022

Причастным к блокировке RT DE запретят въезд в Россию, сообщили в МИД

Москва составит список представителей структур, причастных к блокированию вещания телеканала RT DE, которым запретят въезд в Россию, он будет закрытым, заявили... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:28

2022-02-03T16:28

2022-02-03T16:41

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва составит список представителей структур, причастных к блокированию вещания телеканала RT DE, которым запретят въезд в Россию, он будет закрытым, заявили в четверг в МИД РФ.В сообщении МИД указывается, что в рамках ответных мер на недружественные шаги медиарегулятора ФРГ планируется "запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора".Им будет "запрещен въезд на территорию Российской Федерации"."Публикация перечня не предполагается", - отметили в дипведомстве.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в четверг заявила, что Россия сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.

https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html

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россия, в мире, германия, rt deutsch, медиа - общество